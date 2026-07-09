Administrația Prezidențială a confirmat că președintele Nicușor Dan a primit din partea omologului turc, Recep Tayyip Erdogan, un pistol și muniția aferentă, oferite drept cadou participanților la Summitul NATO de la Ankara. Arma a fost preluată de echipa de protecție și va fi păstrată de Serviciul de Protecție și Pază, conform procedurilor legale.

Nicuşor Dan a primit un pistol şi gloanţe de la Erdogan. Arma va fi păstrată de SPP - Nicuşor Dan a primit un pistol şi gloanţe de la Erdogan. Arma va fi păstrată de SPP

Administraţia Prezidenţială a informat joi că, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, şeful statului, Nicuşor Dan, precum şi ceilalţi lideri participanţi au primit cadou de la preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc şi muniţia aferentă.

"Conform licenţei de export emisă de Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Turcia, arma oferită preşedintelui Dan este un pistol Gumusay, însoţit de documente legale de provenienţă. Echipa de protecţie a preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidenţă de către Administraţia Prezidenţială, conform procedurilor specifice. Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază, în baza unei convenţii încheiate cu Administraţia Prezidenţială, cu respectarea dispoziţiilor legale specifice", a precizat Administraţia Prezidenţială.

Preşedintele Nicuşor Dan a participat marţi şi miercuri la Summitul Alianţei Nord-Atlantice desfăşurat la Ankara.