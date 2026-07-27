Flăcările fac ravagii în sudul Europei, iar incendiile de vegetaţie scapă de sub control. Franţa şi Spania se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, cu zeci de mii de hectare distruse şi mii de pompieri mobilizaţi în lupta cu focul. În Gironde, peste 5.000 de pompieri, printre care şi 40 de salvatori români, încearcă să oprească incendiile. Ministerul Afacerilor Externe din România a emis o avertizare de călătorie pentru Spania şi le-a cerut turiştilor să evite zonele afectate de incendii.

Peste 1200 de pompieri şi soldaţi, asistaţi de 400 de autospeciale, încearcă să ţină sub control focarele care ameninţă Madridul. Flăcările au mistuit deja aproximativ 77.000 de hectare.

Incendiul din Vall d'Uixò, în Castellón, s-a întins pe 21 de kilometri și a dus la evacuarea a aproximativ 16.000 de oameni.

Peste 220 mii de oameni au fost evacuaţi doar în Madrid, Ávila și Castellón.

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"E groază, oameni buni! Uitaţi aici, noaptea, numai e elicoptere, numai e nimic. Arde, arde, arde.", spune un localnic.

Focul face şi victime. Un bărbat de 79 de ani din Valencia a murit, după ce a refuzat să-şi evacueze casa.

Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia ai Spaniei au vizitat un centru de evacuare pentru persoanele strămutate din cauza incendiilor.

"Tristețea pe care o descriu, angoasa, incertitudinea și acele întrebări pe care le lasă plutind în aer - când mă voi întoarce? Cum este casa mea? Ce voi găsi? Mai ales întrebarea ce trebuie făcut pentru a preveni repetarea acestui lucru?", precizează Regina Letizia a Spaniei.

Mașini și depozite arse de flăcări se văd şi pe ruta ce duce spre Madrid.

Victime ale incendiilor istorice sunt şi animalele.

Dezastru este şi în Franţa. 55 de mii de oameni din apropierea oraşului Bordeaux au fost evacuaţi. Focul se află la doar 15 kilometri de zona metropolitană. Este cel mai mare ordin de evacuare de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Pompierii defrișează copaci pentru a încerca să formeze bariere împotriva incendiilor.

"Simţim că tot ce ne-au lăsat strămoşii noştri, toată munca pe care au depus-o, s-a dus pe apa sâmbetei.", mărturiseşte un francez.

Cel mai mare focar rămâne cel din departamentul Gironde, unde peste 42 de mii de hectare au fost făcute scrum. În total, peste 5 mii de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea incendiilor. Lor li s-au alăturat şi 40 de pompieri români, iar preşedintele Emmanuel Macron ne-a mulţumit pe reţelele sociale cu un mesaj în limba română.

"Suntem în sudul Franţei, localitatea Perpignan, modulul român este din 40 de pompieri şi 8 autospeciale, din care 4 sunt autospeciale de stingere, una este cisternă pentru transport apă, iar 3 vehicule sunt destinate asigurării coordonării în teren.", explică locotenent-colonel Opriş Florin, comandantul modului de pompieri români.

Papa Leon al XIV-lea a cerut rugăciuni pentru cei afectați de incendiile devastatoare.

În total, în Spania şi Franţa, peste 320.000 de oameni au fost evacuaţi.