Rogobete, atac la adresa lui Bolojan: Cu dronele la graniţa României, Guvernul taie de la Sănătate

Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD al Sănătaţii, acuză că în prezent, când se discută despre securitatea naţională, Guvernul loveşte în sistemul de sănătate, un pilon esenţial al apărării statului.

"Domnule prim-ministru, politicile dumneavoastră nu mai oferă soluţii. Când deciziile slăbesc unul dintre pilonii fundamentali ai siguranţei naţionale, este momentul să faceţi un pas în spate şi să lăsaţi loc celor care pot construi, nu doar tăia", conchide Alexandru Rogobete.

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"În ultimele zile, România trăieşte într-o realitate pe care nu mai avem voie să o ignorăm. Drone ajung la graniţele noastre, Armata Română intervine şi îşi face exemplar datoria. Le mulţumesc tuturor militarilor pentru profesionalism şi pentru curaj. Dar tocmai acum, când vorbim despre securitate naţională, Guvernul alege să lovească într-unul dintre cei mai importanţi piloni ai apărării statului: sistemul de sănătate. Da, sistemul de sănătate este parte a sistemului de apărare al României. Pentru că atunci când există un atac, un accident major, un cutremur sau zeci de victime simultan, nu tancurile operează oamenii. Nu avioanele îi ventilează în ATI. Nu discursurile politice îi salvează. O fac medicii, asistentele, infirmierii şi întreg personalul medical din spitale", afirmă Rogobete într-o postare pe Facebook.

Acuză autorităţile că slăbesc linia de apărare

El acuză autorităţile că exact acum, în loc să întărească această linie de apărare, o slăbesc.

"Blocaţi angajările. Reduceţi veniturile. Împingeţi oamenii spre epuizare. Totul în numele unei economii construite pe un procent de deficit cu care aţi speriat şi manipulat o ţară întreagă. Aceasta nu este responsabilitate fiscală. Este o eroare strategică de o gravitate uriaşă", remarcă fostul ministru social-democrat.

El consideră că un stat care îşi slăbeşte deliberat sistemul de sănătate în timp ce vorbeşte despre apărarea naţională se sabotează singur.

"Nu mai este vorba doar despre o decizie economică. Este o problemă de siguranţă naţională. Domnule prim-ministru, dacă nu înţelegeţi că un pat de ATI, o sală de operaţie funcţională şi un medic care nu pleacă din ţară sunt la fel de importante pentru securitatea României ca orice echipament militar, atunci nu înţelegeţi ce înseamnă să conduci un stat în vremuri de criză", argumentează Alexandru Rogobete.

El afirmă că cel mai periculos atac asupra României nu este întotdeauna cel care vine din afara graniţelor, ci uneori, vine din decizii luate chiar la masa Guvernului.