Reacția lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă AUR este un partid extremist: "Cred că am răspuns la întrebare"

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a refuzat să răspundă dacă AUR este un partid extremist și dacă este frecventabil. "Nu e treaba mea să fac caracterizări vizavi de un partid sau altul", a răspuns președintele social-democraților. Liderul PSD a menționat că "este treaba lor", dar a reiterat ideea că PSD nu va face o coaliție de guvernare cu AUR. "Îmi doresc ca soluția post-moțiune să fie una în interiorul acestor partide care au format și până acum această majoritate", a declarat Sorin Grindeanu la Antena 3 CNN.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat, joi seară, la Antena 3 CNN, dacă AUR este partid extremist şi a declat: "Nu e treaba mea să fac caracterizări vizavi de un partid sau altul".

"Ce am făcut eu împreună cu colegii mei este următorul lucru: am făcut un demers parlamentar care s-a dovedit a fi până acum unul cu susţinere, având în vedere că sunt 254 de semnături strânse pe această moţiune", a adăugat Sorin Grindeanu.

Acesta explică faptul că a văzut anunţul AUR că intenţionează să depună o moţiune, pe lângă cea pe care intenţiona PSD să o depună şi a evaluat riscul "ca aceste două moţiuni să se anihileze reciproc".

Liderul PSD, întrebat dacă AUR este un partid extremist sau nu

Întrebat din nou dacă AUR este un partid extremist sau nu, Grindeanu a afirmat: "Cred că am răspuns la întrebare. Nu fac caracterizări, nici nu fug. E treaba lor".

Întrebat, de asemenea, dacă AUR este un partid frecventabil, Grindeanu a afirmat: "AUR a fost votat de către cetăţeni. E al doilea partid din România. PSD n-a făcut înţelegeri, nici măcar la buget când ne era foarte simplu să facem acest lucru. Vă aduceţi aminte de pachetul de solidaritate? (…) aceste lucruri nu au fost finanţate de către Guvern şi atunci, prin pachetul de solidaritate, noi am încercat să corectăm lucrurile în Parlament puteam să fac o înţelegere foarte simplă".

Şi în legătură cu caracterul frecventabil al AUR, Grindeanu a afirmat că nu vrea să facă caracterizări.

Cu toate acestea, Grindeanu a reiterat ideea că PSD nu va face guvernare cu AUR: "Am mai spus, de asemenea, de mai multe ori că îmi doresc ca soluţia post-moţiune să fie una în interiorul acestor partide care au format şi până acum această majoritate. Asta este ceea ce îmi doresc. De aceea, n-am să intru în această capcană pe care o întinde Ilie Bolojan acum, după mine potopul (…) Există viaţă si dupa Ilie Bolojan prim-ministru (…) Partidul Social Democrat nu va face majoritate de guvernare cu AUR".

