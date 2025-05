Prima reacţie de la Cotroceni, după ce Trump l-a nominalizat pe Darryl Nirenberg pentru funcţia de ambasador al SUA la București

Trump a făcut anunțul prin intermediul platformei sale sociale Truth Social: "Am plăcerea să anunț că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România", a scris el. Dar, ca în cazul tuturor nominalizărilor făcute de președintele Statelor Unite, și cea a lui Nirenberg trebuie să fie confirmată de Senatul Statelor Unite.

Procesul de aprobare implică mai multe etape de investigare și verificare, începând cu depunerea unui raport de informare financiară personală și verificarea antecedentelor. Persoana nominalizată este apoi evaluată în cadrul unei audieri în Comisia pentru relații externe din camera superioară a Congresului, conform site-ului Senatului SUA.

Odată confirmat, fiecare ambasador este reprezentantul personal al președintelui și reprezentantul principal al guvernului Statelor Unite în țara sau organizația pentru care a fost selectat. Ambasadorii fac parte din Departamentul de Stat al SUA.

În mesajul său pe Truth Social, președintele american a subliniat că Nirenberg va consolida relațiile bilaterale cu România, va sprijini cooperarea militară dintre cele două țări și va promova interesele economice și de securitate ale Statelor Unite în străinătate.

De asemenea, Trump a oferit și câteva date din biografia lui Darryl Nirenberg: "Darryl are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv rolul său de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost și va continua să fie un luptător neobosit pentru agenda mea America pe primul loc". Nominalizarea vine după anunțul oficial de retragere a ambasadoarei în exercițiu, Kathleen Kavalec, publicat în aceeași zi mai devreme pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București.

Nirenberg este în prezent partener la firma de avocatură Steptoe & Johnson Llp, unde promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe. Conform site-ului firmei de avocatură citate, el este specializat în gestionarea unor probleme complexe și adesea controversate și este considerat o autoritate în ceea ce privește procedurile Senatului.

Cine este Darryl Nirenberg

Înainte de a intra în sectorul privat, a lucrat timp de 14 ani în Senatul Statelor Unite, ocupând poziții cheie, inclusiv cea de consilier juridic al Comisiei pentru relații externe menționată de președintele Trump.

Darryl Nirenberg, născut la 23 septembrie 1959 (65 de ani), este căsătorit și împreună cu soția sa, Lori, are doi copii - Drew și Kelly, pe care i-au crescut în cartierul Northridge din Alexandria, din statul Virginia, unde Nirenberg a candidat, fără succes în 2021, pentru Consiliul Municipal al orașului. "Deși sunt dezamăgit că nu am ajuns în primii șase în ziua alegerilor, sunt mândru de campania pe care am desfășurat-o, mă bucur de ceea ce am realizat și sunt recunoscător pentru sprijinul pe care l-am primit și pentru oportunitatea de a candida pentru o funcție în acest oraș minunat", a scris el la vremea respectivă pe site-ul său personal.

Darryl a fost implicat în sportul pentru copii timp de aproape două decenii. A antrenat în cadrul Asociației de Fotbal din orașul Alexandria și în cadrul Ligii Mici din Arlington, din al cărei consiliu de administrație a făcut parte, precum și în cadrul programului de hochei Northern Virginia Ice Dogs.

Este membru fondator al Consiliului de administrație al Mid-Atlantic Chapter of the Positive Coaching Alliance, o organizație națională de bază dedicată transformării culturii sporturilor pentru tineri și înlesnirii accesului la sporturi organizate pentru tinerii din comunitățile defavorizate.

Prima reacţie de la Cotroceni

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri numele viitorului ambasador al Statelor Unite în România - Darryl Nirenberg, context în care consilierul prezidențial pentru parteneriate strategice, Ana Birchall, i-a urat acestuia "bun venit în frumoasa Românie".

"Veste excelentă pentru România și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite: Președintele Trump tocmai a anunțat următorul ambasador SUA în România, domnul Darryl Nirenberg! Congratulation Darryl! Bun venit în frumoasa Românie!", a scris Ana Birchall, consilier prezidențial pentru politică externă, parteneriate strategice și românii de pretutindeni, pe pagina sa de Facebook.

