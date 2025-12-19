Darryl Nirenberg, confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România

Darryl Nirenberg, desemnat de Donald Trump pentru funcţia de ambasador, a fost confirmat în funcţie în urma unui vot în Senatul american, conform unui anunţ făcut de contul oficial al ambasadei americane în România.

"Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Așteptăm cu interes contribuția sa la consolidarea politicii americane și la reprezentarea Președintelui Trump în relația cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai noștri", se arată în anunţul făcut de contul de Facebook al Ambasadei americane.

Numirea lui Darryl Nirenberg, făcută în luna mai, a fost anunţată de Donald Trump pe reţelele de socializare. "Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate", a fost mesajul lui Donald Trump.

Cine e Darryl Nirenberg

Darryl Nirenberg este un avocat de 65 de ani care a lucrat pentru Senatul american şi a avut un rol major în interzicerea cazinourilor online, dar şi în pregătirea aderării României la NATO. Liderul de la Casa Albă i-a trasat misiunea de a consolida relaţiile dintre Bucureşti şi Washington.

Noul ambasador este de 11 ani partener la firma de lobby şi avocatură Steptoe. Printre clienţi se numără compania petrolieră ExxonMobil. Una dintre marile lui realizări a avut loc în 2019, atunci când a convins departamentul de Justiţie să întoarcă un aviz, iar asta a dus la interzicerea cazinourilor online în toate statele americane. "Multe dintre măsurile de protecţie care sunt disponibile într-un cazino fizic pentru a împiedica oamenii să intre în necazuri şi pentru a ţine copiii la distanţă nu sunt disponibile online", declara Darryl Nirenberg în februarie 2019. În interviuri, a povestit cum i s-a schimbat viaţa în momentul în care tatăl lui a suferit un infarct şi nu a mai putut lucra.

