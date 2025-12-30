Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se alătură efortului european de sprijinire a Ucrainei şi a anunţat că alocă 50 de milioane de euro.

- România alocă 50 de milioane de euro pentru apărarea Ucrainei - Administraţia Prezidenţială

România s-a alăturat statelor care contribuie la propunerea SUA privind "Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei" (PURL) şi va oferi nu mai puţin de 50 de milioane de euro ţării vecine pentru a face faţă agresiunii ruse. Guvernul dă asigurări că măsura a fost luată respectând plafonul bugetar pentru anul 2025.

Comunicatul Guvernului

"Guvernul României a adoptat o Hotărâre prin care a decis ca România să se alăture statelor care contribuie la propunerea SUA privind “Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), cu suma de 50 de milioane de euro, alături de majoritatea aliaților europeni și de alte state care împărtășesc aceeași perspectivă. Alocarea pentru PURL este făcută cu respectarea plafonului bugetar pentru anul 2025.

Participarea României la mecanismul american PURL contribuie direct la consolidarea securității regionale și este pe deplin consonantă cu angajamentele României în cadrul NATO și cu Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii", se arată în comunicatul Guvernului.

