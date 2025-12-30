Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Noi măsuri de austeritate luate de Guvern. Concediul medical, plătit mai puţin

Guvernul a luat noi măsuri de austeritate. Printre ele, una legată de scăderea indemnizaţiei pentru concediile medicale.

de Bianca Iacob

la 30.12.2025 , 20:28

E vorba despre tăierea unei zi din concediul medical de la plata din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Astfel că prima zi va fi angajator, adică nu va primi bani pentru această zi. De la ziua a doua până la ziua a şasea, costurile vor fi suportate de angajator, iar abia din ziua a şaptea Casa va incepe să plătească concediul medical. Guvernul a adoptat astăzi, 30 decembrie, această decizie pentru a face economie la bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Vorbim despre un impact calculat la peste 940 de milioane de lei pentru următorii doi ani.

Această măsură va intra în vigoare din februarie 2026

Această măsură va intra în vigoare din februarie 2026 şi va în vigoare până la finalul anului 2027. Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Sănătăţii au vorbit despre controale la concediile medicale fictive. Au fost făcute şi lunile trecute astfel de controale şi s-ar fi făcut o economie de 120 de milioane de lei pe lună, bani care au fost reinvestiţi în sistemul medical.

Articolul continuă după reclamă

În continuare va rămâne taxa CASS pe această indemnizaţie. Măsura e importantă pentru că potrivit legislaţiei în vigoare primele 5 zile ale concediului medical sunt plătite de asigurator, iar din ziua a şasea plata era preluată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Bianca Iacob
Bianca Iacob Like

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

guvern concediu concediu medical ilie bolojan
Înapoi la Homepage
De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: “L-au curățat”
De ce a dispărut cel mai cunoscut milionar al României şi patron în Liga 1. Mitică Dragomir: &#8220;L-au curățat&#8221;
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Revelion 2026: Cele mai frumoase mesaje și felicitări de trimis prin SMS, WhatsApp sau Facebook în noaptea dintre ani
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
Alertă majoră în Tunelul Canalului Mânecii. Eurostar: Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam și Bruxelles sunt anulate
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
S-au găsit substanțe afrodisiace în casa Rodicăi Stănoiu! Ancheta continuă după moartea ei
Comentarii


Întrebarea zilei
SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion?
Observator » Ştiri politice » Noi măsuri de austeritate luate de Guvern. Concediul medical, plătit mai puţin