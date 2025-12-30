Guvernul a luat noi măsuri de austeritate. Printre ele, una legată de scăderea indemnizaţiei pentru concediile medicale.

E vorba despre tăierea unei zi din concediul medical de la plata din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Astfel că prima zi va fi angajator, adică nu va primi bani pentru această zi. De la ziua a doua până la ziua a şasea, costurile vor fi suportate de angajator, iar abia din ziua a şaptea Casa va incepe să plătească concediul medical. Guvernul a adoptat astăzi, 30 decembrie, această decizie pentru a face economie la bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Vorbim despre un impact calculat la peste 940 de milioane de lei pentru următorii doi ani.

Această măsură va intra în vigoare din februarie 2026

Această măsură va intra în vigoare din februarie 2026 şi va în vigoare până la finalul anului 2027. Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Sănătăţii au vorbit despre controale la concediile medicale fictive. Au fost făcute şi lunile trecute astfel de controale şi s-ar fi făcut o economie de 120 de milioane de lei pe lună, bani care au fost reinvestiţi în sistemul medical.

Articolul continuă după reclamă

În continuare va rămâne taxa CASS pe această indemnizaţie. Măsura e importantă pentru că potrivit legislaţiei în vigoare primele 5 zile ale concediului medical sunt plătite de asigurator, iar din ziua a şasea plata era preluată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Plecaţi din oraş pentru petrecerea de Revelion? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰