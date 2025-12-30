Premierul Bolojan avertizează: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că pentru 2026 a obținut un acord în coaliția de guvernare pentru continuarea reformelor, menționând că nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar, dacă va fi păstrat cursul stabilit, ar trebui să fie mai bun pentru toți cetățenii.

"Pentru anul următor am obținut un acord politic în condiția de guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp.

Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice", a afirmat premierul, la finalul ultimei ședințe de Guvern din acest an.

El a subliniat că, dacă se păstrează cursul stabilit pentru 2025, anul viitor ar trebui să fie unul mai bun pentru toți românii. "Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar, dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru tot cetățenii țării noastre", a adăugat prim-ministrul.

Potrivit lui Ilie Bolojan, în acest an, s-a reușit ținerea "în frâu" a cheltuielilor. El a mulțumit cetățenilor pentru sacrificiile făcute și a menționat că, anul viitor, dacă vor fi încasate taxele și impozitele care au fost stabilite și va exista prudență în modul de cheltuire a banilor, nu va mai fi nevoie de alte majorări ale acestora.

"La final de an se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulți ani, dragi români! La mulți ani România! Multă sănătate", a transmis premierul.

