Darryl Nirenberg, un nume de ţinut minte şi un personaj la care trebuie să fim atenţi de acum. Este noul ambasador american la Bucureşti, reconfirmat oficial aseară. El va influenţa relaţia noastră cu America şi ar putea îndeplini mai repede visul de a intra fără viză în Statele Unite.

Noul ambasador american la Bucureşti a studiat dreptul, iar în timpul facultăţii a vândut ziare şi a zugrăvit case pentru a se întreţine. Acum este partenerul unei case de avocatură de la Washington, specializată în promovarea intereselor clienţilor în faţa Congresului şi a Casei Albe. Înainte să plece la Bucureşti şi-a făcut bine temele.

"România este un aliat cheie al NATO, situată strategic la Marea Neagră și la granița cu Ucraina. Oferă oportunități extraordinare pentru companiile americane. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă", a declarat Darryl Nirenberg.

Darryl Nirenberg, fost consilier al Senatului Statelor Unite, cu peste 40 de ani de experienţă în politică externă, a fost nominalizat în luna mai ca ambasador în România chiar de preşedintele american Donald Trump. În timpul audierilor de luna trecută din Senatul american, el a dezvăluit că arborele său genealogic se întinde până în estul Europei.

Articolul continuă după reclamă

"Bunicii mei au emigrat în această țară din Europa de Est. Și am văzut desfășurarea istoriei în timpul în care am făcut parte din echipa acestui comitet, când a căzut Zidul Berlinului, când poporul român și-a câștigat libertatea de sub comunism. Dacă aș fi confirmat, cercul s-ar închide", a mai spus Darryl Nirenberg.

Darryl Nirenberg ajunge la noi în ţară după retragerea fostului ambasador american Kathleen Kavalec, o susţinătoare a eliminării vizelor de America pentru români.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că impozitul pe locuințe ar trebui recalculat anual în funcție de piața imobiliară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰