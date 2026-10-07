Nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier a provocat tensiuni puternice în PSD. Liderul social-democrat îl acuză pe președinte că recurge la "experimente politice". Totuşi, e o rază de speranţă pe undeva. Pentru prima dată, după cinci luni de criză politică, Sorin Grindeanu lasă deschisă calea spre susţinerea noului Cabinet. Dar pune o condiţie clară: viitorul guvern trebuie să se delimiteze radical de politicile economice promovate de Ilie Bolojan.

Surse Observator spun că liderii PSD se tem că vor deconta politic măsurile guvernului, dacă PSD ar intra cu toţi miniştrii într-un cabinet condus de Luca Niculescu. În acelaşi timp, social democraţii ar vrea să-şi impună viziunea şi măsurile economice în programul de guvernare. Asta în timp ce PNL şi USR îşi păstrează linia roşie: partidele de dreapta spun că nu vor intra la guvernare alături de social democraţi. Şi nici nu vor da un vot de învestire pentru un guvern controlat din umbră de liderii PSD.

George Simion a început să strângă semnături pentru demiterea președintelui și anunță că nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu. Demersul e susţinut şi de câțiva parlamentari ai PSD. Dar, până la schimbări aşa dramatice, Luca Niculescu îşi continuă misiunea. Una deloc uşoară: trebuie să strângă 233 de voturi pentru a fi învestit în funcţia de premier. Premierul desemnat spune că, în procesul de aderare la OCDE, partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important, un consens care "a contat enorm", și că acest lucru s-ar putea repeta.Privind însă declarațiile politice din aceste zile, se pare că mai avem de așteptat până la un nou consens.

"Toţi colegii mei şi-au exprimat revolta, dezamăgirea că preşedintele, în loc să ia decizia firească, a continuat să facă experimente politice", a afirmat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

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"De la Cotroceni s-a schimbat doar marioneta. Am avut o marionetă din partea Germaniei, acum avem una din partea Franţei", a spus Ştefăniţă Avrămescu, purtător de cuvânt AUR.

"Cu certitudine, nu vom forma un guvern împreună cu Partidul Social Democrat", a declarat Ionel Bogdan, purtător de cuvânt PNL.