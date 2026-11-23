Au fost clipe de coşmar în Poiana Braşov aseară, după ce un hotel a fost cuprins de flăcări. Focul a izbucnit la mansardă, apoi s-a extins la acoperiş şi la ultimele trei etaje, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi.

Din fericire nu vorbim despre victime, aproximativ 150 de persoane, turiști și angajați, au fost evacuate din hotel, dar nimeni nu a fost rănit. Intervenția pompierilor a fost una de amploare. Pentru stingerea focului au fost adusi in sprijin pompieri din inca trei judete: Prahova, Covasna și Argeș. Incendiul a izbucnit în jurul orei 19:30 iar interventia a fost extrem de dificila. Pompierii au continuat lupta cu flăcările ore în șir, iar abia în jurul miezului nopții conducerea hotelului a anunțat că situația este sub control și că toți oamenii sunt în siguranță.

Cum a decurs operaţiunea pompierilor

Imaginile apocaliptice au fost filmate aseară în Poiana Braşov. Alarma s-a dat în jurul orei 19 şi 30 de minute, atunci când focul a izbucnit la mansarda Hotelului Alpin. Aproximativ 150 de persoane s-au autoevacuat, 15 dintre acestea erau chiar în corpul de clădire care a luat foc. "Ne-am speriat. Eram în hotel, eram la masă. Am auzit alarma pornită, am ieşit imediat şi ne-au anunţat să mutăm maşina", spune un turist. "Am avut toate sistemele active de prevenţie şi monitorizare. Siguranța oamenilor a fost, este și va rămâne întotdeauna prioritatea noastră absolută", a declarat Alexandra Ionescu-Galați, director de marketing hotel.

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Lemnul de pe faţada și din interiorul clădirii a jucat rolul de combustibil pentru flăcările care păreau de neoprit. La mai bine de două ore şi jumătate de la declanşarea incendiului, flăcările s-au extins de la mansardă trei etaje mai jos şi în partea dinspre spate a hotelului, fără ca pompierii să reuşească să evite extinderea incendiului. "S-a ajuns la un număr de 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, patru autoscări. Pentru eficientizarea misiunii de intervenţie s-au folosit surse de alimentare cu apă din apropiere, dacă ne referim la hidranţi, dar inclusiv apa din piscina hotelului", a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Brașov.

Acoperişul a părut de jucărie în faţa vâlvătăii puternice. Pompierii urmează să stabilească cauza exactă a izbucnirii incendiului care a făcut scrum două mii de metri pătraţi. Hotelul era asigurat pentru riscul unui incendiu.