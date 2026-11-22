Accident şocant în Arad. O maşină s-a izbit cu atâta putere într-un copac, încât pur şi simplu s-a încolăcit în jurul lui. Cel care a provocat tragedia nu avea carnet de conducere şi ar fi avut 200 de kilometri la oră. Atât şoferul, cât şi prietenul său din dreapta au murit pe loc. A scăpat cu viaţă doar o tânără de 17 ani, culmea, pentru că nu avea centură. A fost aruncată din autoturism înainte de impactul fatal.

"În viaţa mea nu am văzut aşa ceva. A fost nepotul meu", a declarat unchiul şoferului.

Care a luat doi prieteni în maşină, cu el. Nu avea permis, dar a apăsat acceleraţia până la capăt. Un bărbat de 38 de ani se afla în dreapta, iar iubita acestuia, de 17 ani, pe bancheta din spate. La viteza ameţitoare cu care circula, a pierdut controlul într-o curbă.

Spre moarte cu 200 km/h

"Nu ştiu, poate că o fi fost băut. Aşa zice, că a băut. Nu avea nici permis. Viteză, cică a avut 200, se vede urma", mai spune unchiul şoferului.

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În urma accidentului, cei doi bărbaţi n-au avut nicio şansă să scape cu viaţă din maşina care s-a încolăcit pur şi simplu în jurul copacului. Tânăra, în schimb, aruncată afară din autoturism în impact, s-a ales cu mai multe contuzii şi a fost transportată la spital.

"Numai dacă eşti inconştient poţi să ajungi în situaţia aceasta. Drumul nu s-a făcut ca să se meargă cu viteză mai mare. Trebuie să fim responsabili. Nu făcem raliuri pe el. Cu 200 la oră pe drumul ăsta nu se poate circula, oricând îţi poate ieşi un animal în faţă şi iar nu ai nicio şansă", a declarat Florin Albu, viceprimar comuna Mişca.

Drumul pe care s-a întâmplat tragedia a fost modernizat recent.