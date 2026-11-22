Locuitorii satului Barnham, din sud-estul Angliei, au votat sâmbătă pentru desprinderea de Regatul Unit, în cadrul unui referendum simbolic organizat în semn de protest față de planurile autorităților de a deschide un centru pentru solicitanții de azil. O inițiativă similară a avut loc în septembrie, într-o altă localitate engleză, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Satul care a votat să devină independent de Regatul Unit. Localnicii se opun primirii a 900 de migranţi - Profimedia

Între 400 şi 500 de persoane erau eligibile să participe la vot, care nu are temei legal: 257 au votat în favoarea unui statut de autonomie, care i-ar lega de Coroană, dar nu de guvernul britanic, similar insulelor Jersey şi Guernsey. Şaisprezece au votat împotrivă.

"Ştim că este doar simbolic, dar (...) vrem să atragem atenţia asupra a ceea ce se întâmplă aici", a explicat anterior pentru AFP Helen Beck, preşedinta unei asociaţii de locuitori. Ea a subliniat "numărul extrem de mare" de solicitanţi de azil care ar trebui să fie adăpostiţi în acest loc. "Barnham este un sat mic. Nu vor avea nimic de făcut şi unde să se ducă", a argumentat ea.

Planurile guvernului britanic au provocat nemulțumiri în Barnham

Guvernul intenţionează să găzduiască peste 900 de solicitanţi de azil la o fostă bază militară, RAF Barnham, foarte aproape de acest sat care are mai puţin de 600 de locuitori. Guvernul laburist, care a promis că va reloca solicitanţii de azil cazaţi în prezent în hoteluri, doreşte să deschidă mai multe centre de primire în foste centre militare.

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Mobilizarea din Barnham este similară cu cea din Piddington, un sat cu 350 de locuitori din apropierea oraşului Oxford, în apropierea căruia guvernul doreşte să stabilească aproximativ 1.250 de solicitanţi de azil, bărbaţi singuri cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, într-un fost sit militar.

Protest similar într-un alt sat din Anglia

În septembrie, într-un referendum, locuitorii din Piddington au votat în mod covârşitor în favoarea "secesiunii" de Regatul Unit pentru a se opune înfiinţării acestui centru de primire. Însă, la mijlocul lunii noiembrie, guvernul şi-a dat aprobarea pentru transformarea amplasamentului, astfel încât solicitanţii de azil să poată fi cazaţi acolo.

Locuitorii sunt "foarte îngrijoraţi să iasă când se lasă seara, de exemplu pentru a-şi plimba câinii, dacă 900 de bărbaţi se stabilesc aici", a continuat Beck, subliniind că nu există "prezenţă a poliţiei" în sat. "Ascultăm cu atenţie preocupările exprimate", a dat asigurări un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

Fostele situri militare folosite pentru relocarea solicitanţilor de azil au "securitate 24/7 şi un sistem de supraveghere video pentru a le reduce impactul asupra comunităţilor locale", a declarat purtătorul de cuvânt.