A fost pus în transparenţă proiectul privind comasarea voluntară. Întâietate au localităţile cu cel mult 1.500 de locuitori, iar decizia se poate lua în urma unui simplu referedum. Localităţile care aleg să se unească vor primi bani de la stat pentru drumuri sau canalizări, iar oamenii vor beneficia de înjumătăţirea impozitelor şi taxelor locale vreme de 5 ani. De la anul deja am putea vedea primele uniri de comune, iar la alegerile din 2028 oamenii îşi vor alege şi noii primari.

În România sunt nu mai puţin de 429 de comune cu cel mult 1.500 de locuitori. Jumătate de milion de români ar putea alege, practic, să se unească voluntar cu cei din comuna vecină. Singurele condiţii prevăzut în documentul pus în transparenţă e ca localităţile să fie învecinate, să fie legate printr-un drum naţional sau măcar un drum judeţean şi nu pot fi în judeţe diferite. Dacă toate condiţiile sunt îndeplinite, acordul majorităţii cetăţenilor va fi suficient. Procesul de comasare începe prin adoptarea hotărârilor de către consiliile locale. Ulterior, se organizează un referendum, finanțat de Guvern. Dacă acesta este validat și are un rezultat favorabil în cel puțin două localități învecinate, se poate face comasarea.

Oamenii din localităţile care aleg să se comaseze vor plăti taxe şi impozite mai mici cu 50% timp de cinci ani

Reședința noii unități administrative va fi dată de localitatea cu cele mai mari venituri proprii din impozite și taxe locale, în anul anterior referendumului. Cel puţin patru milioane de lei va primi fiecare localitate care alege unirea voluntară. Bani care vor putea fi folosiţi pentru apă, canalizare, drumuri, dispensare, școli sau grădinițe. "Este primul pas concret pentru reforma administrativă a țării, după 35 de ani. Aprobăm tot astăzi calendarul de acţiuni. Este un comitet pe care il voi prezida, impreuncă cu vicepremierul Marian Neacşu", a declarat Luca Niculescu, premierul României. "Este evident că noi nu putem să ne opunem dacă ne sunt arondate câteva sate. O să acceptăm", a declarat Dănuţ Groza, primar Sânnicolau Mare.

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Oamenii din localităţile care aleg să se comaseze vor plăti taxe şi impozite mai mici cu 50% timp de cinci ani. Referendumurile locale vor putea fi organizate la anul, iar la alegerile locale din 2028, noile comune vor putea să îşi aleagă primarii şi consiliile locale. Dările se vor reduce, însă, abia de la 1 ianuarie 2029. Liderii PSD fac simulări și în cazul unirii localităților care au între 3 și 5.000 de locuitori, dar iau în calcul și orașele care au mai puţin de 10.000 de suflete. Nu s-a renunţat nici la ideea de a reduce numărul judeţelor la 15, pe modelul curţilor de apel sau la doar 8, conform regiunilor de dezvoltare.