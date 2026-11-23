Lucrările la calea ferată dau peste cap circulaţia mai multor garnituri care leagă Capitala de vestul ţării. Sunt vizate inclusiv rutele spre Ungaria. Până pe 26 noiembrie, unele curse vor fi deviate pe rute ocolitoare, iar pe anumite porţiuni călătorii vor fi transportaţi cu autocarele.

Este vorba despre trenurile care leagă Bucureștiul de Arad, Timișoara, dar și Budapesta. Acestea vor circula pe trasee modificate până la data de 26 noiembrie, din cauza unor lucrări la calea ferată între stațiile Lugoj și Tapia.

Astfel, călătorii care pleacă din Capitală spre Budapesta vor fi transportați pe șine până la Caransebeș, de unde vor fi preluaţi cu autocarul până la Timișoara, de unde își vor putea continua călătoria până în Ungaria, din nou pe șine. Alte garnituri vor circula pe rute ocolitoare prin Târgu Jiu și Simeria, ceea ce ar putea însemna că durata călătoriei va fi mai mare decât de obicei.

Sunt vizate în special trenurile Interregio, însă modificări ar putea apărea și la trenurile Regio, însă aceste modificări vor fi anunțate la nivel local în stațiile CFR.

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Așadar, înainte de a porni la drum și pentru a evita orice surprize neplăcute, asigurați-vă că verificați mersul trenurilor în zonele afectate.