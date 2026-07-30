Aproape jumătate dintre români consideră că în România ar trebui organizate alegeri anticipate, potrivit unui barometru de opinie realizat la nivel național de Avangarde, în luna iulie 2026.

Conform datelor prezentate în sondaj, 49% dintre respondenți se declară în favoarea anticipatelor, în timp ce 39% se opun unei astfel de soluții. Alți 12% nu au știut sau nu au dorit să răspundă. Astfel, tabăra celor care susțin revenirea la urne are un avans de zece puncte procentuale față de cea a celor care preferă continuarea actualei formule politice.

Rezultatul arată însă că susținerea pentru alegeri anticipate nu depășește pragul de 50% din totalul celor intervievați, deși reprezintă opțiunea cu cea mai mare pondere.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 iulie 2026, pe un eșantion de 1.050 de persoane adulte din România. Datele au fost culese telefonic, prin metoda CATI, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Eșantionul a fost unul multistratificat și probabilistic, iar rezultatele au fost ponderate în funcție de criterii precum genul și nivelul de educație.

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Sondajul Avangarde integral poate fi consultat AICI.

Documente: Raport national iulie 2026.pdf