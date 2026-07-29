Doi piloți ai Forțelor Aeriene Române care au participat la misiuni de interceptare și doborâre a unor drone în România și Lituania au fost înaintați în grad, alături de membrii echipajului de asistență care au contribuit la desfășurarea operațiunilor.

Zece militari ai Forțelor Aeriene Române, înaintați în grad după misiunile de combatere a dronelor - Facebook / Radu Miruţă

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a semnat ordinele de înaintare în gradul următor, în mod excepțional, pentru trei ofițeri și șapte maiștri militari care au avut un rol important în succesul misiunilor desfășurate în Lituania și în România.

Ceremonialul de înaintare în grad a avut loc miercuri, 29 iulie 2026, la Baza 86 Aeriană Borcea. Cu această ocazie, ministrul Apărării a subliniat că misiunile de poliție aeriană sunt rezultatul muncii unei echipe complexe, în care fiecare militar are un rol esențial.

"Succesul unei asemenea misiuni nu aparține unui singur om, ci întregii echipe care pregătește aeronavele, urmărește evoluția țintelor, sprijină echipajele aflate în aer și contribuie la luarea deciziilor necesare pentru protejarea spațiului aerian și a populației", a declarat ministrul Radu Miruță.

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Potrivit acestuia, piloții, mecanicii de bord, controlorii de trafic aerian, personalul tehnic, precum și structurile de supraveghere, comandă și control acționează coordonat pentru identificarea, interceptarea și neutralizarea în siguranță a amenințărilor aeriene.

"Rezultatele obținute în Lituania și în România demonstrează nivelul ridicat de pregătire, profesionalismul și capacitatea de reacție ale militarilor Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea acestora de a acționa eficient atât în cadrul misiunilor naționale, cât și al celor desfășurate împreună cu aliații", a adăugat ministrul Apărării Naționale.

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Înaintarea în grad a celor zece militari reprezintă recunoașterea meritelor deosebite și a contribuției directe la îndeplinirea cu succes a misiunilor de apărare a spațiului aerian național și aliat.

"Misiunile de poliție aeriană presupun reacție rapidă, coordonare și un nivel ridicat de responsabilitate, iar rezultatele obținute confirmă pregătirea și profesionalismul militarilor români", a transmis Ministerul Apărării Naționale.