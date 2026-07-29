Grindeanu: "Parlamentul a făcut ce Guvernul nu a fost în stare". Atac la Pîslaru: "Dă-ţi demisia urgent"

Sorin Grindeanu, preşedinte al PSD şi al Camerei Deputaţilor, a declarat că Parlamentul a făcut ceea ce Guvenrul nu a putut şi a evitat ca România să piardă aproximativ 4,5 miliarde de euro, bani din PNRR.

Parlamentul a adoptat 4 jaloane din PNRR, iar astfel a fost evitată situaţia în care România ar fi putut pierde o sumă consistentă din banii europeni. "Parlamentul și-a îndeplinit astăzi rolul constituțional și a făcut ceea ce Guvernul nu a fost în stare să facă. Au pus interesul public înaintea intereselor de partid. Am adoptat următoarele jaloane din PNRR: codul urbanismului – merge la Senat; ANAF și Vama – merge la promulgare; Decarbonizarea – merge la Senat; Codul administrativ – merge la promulgare. Mi-am publicat declarația de avere pe site-ul PSD", a declarat preşedintele PSD.

Grindeanu, către Pîslaru: "Lasă team-building-ul și dă-ți demisia urgent"

Grindeanu şi-a continuat războiul cu Dragoş Pîslaru, cerându-i acestuia demisia. Marţi, 28 iulie, cei doi politicieni au avut un schimb acid de replici. Sorin Grindeanu a declarat ieri că PSD a făcut 12 plângeri pentru tot atâtea hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan. Liderul PSD i-a cerut premierului să retragă hotărârea privind conservarea biodiversității, jalon PNRR, și să o trimită în Parlament. În caz contrar, va fi unicul vinovat de pierderea fondurilor din PNRR. În replică, Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Investițiilor, l-a acuzat pe Grindeanu de "act de sabotaj asupra interesului național al României".

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"Ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff. Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend – nu mai ai ce căuta în acea funcție. Pîslaru – kind reminder ! Lasă team-building-ul și dă-ți demisia URGENT!", a mai precizat Sorin Grindeanu.