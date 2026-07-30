Medicii au aflat ce boală are Miruna, fata ţinută în viaţă doar de ECMO, după ce a luat o bacterie pe litoral

Medicii au aflat ce boală are fata ţinută în viaţă doar de ECMO, după ce a luat o bacterie pe litoral în urmă cu câteva zile. Abalizele au arătat că tânăra suferă de leptospiroză, bacterie pe care ar fi luat-o din apa mării.

Diagnosticul a venit târziu pentru că adolescenta nu prezenta simptomele obişnuite.

Tânăra de 18 ani din Craiova se află în stare critică după ce s-a îmbolnăvit. A fost transferată de la Craiova la Bucureşti, conectată la un aparat ECMO, un sistem care preia funcțiile inimii și plămânilor până la vindecarea acestora. E o premieră în România. Pacienta a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca cu un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne.

Bacterie luată din mare

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Fata a început să se simtă rău după ce s-a întors de la mare. Părinții spun că totul a început aproape banal. Miruna se plângea de o tuse după ce s-a întors de la mare. În câteva zile, starea fetei s-a înrăutăţit brusc. A ajuns la spitalul din Craiova, iar diagnosticele au început să se schimbe unul după altul. Iniţial, medicii au suspectat că ar fi vorba de meningită. Un prieten cu care petrecuse pe plajă ieşise pozitiv. Analizele au infirmat, însă, primele temeri.

Fără explicații clare, organismul Mirunei a început să cedeze. A intrat în șoc septic. Ulterior, fata a fost transferată la spitalul din Floreasca.