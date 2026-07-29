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Video Momentul când un copil aflat pe trotinetă este lovit de un obiect neidentificat, căzut din cer, în Brăila

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Adrian Obreja | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.07.2026, 13:58 | Modificat la 29.07.2026, 14:03

Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere în satul Comăneasca, din județul Brăila. Un copil aflat pe trotinetă este lovit în plin de un obiect rămas neidentificat, căzut din cer.

Întâmplarea a avut loc pe 29 mai, dar imaginile au fost făcute publice abia acum. Băiatul se afla pe stradă cu trotineta, când, brusc, din cer cade ceva și îl trimite la pământ.

Din fericire, copilul este acum bine. Polițiștii susțun că nu știu încă despre ce obiect este vorba.

Cercetările continuă în acest caz.

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Adrian Obreja
Adrian Obreja
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