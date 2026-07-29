Imagini incredibile surprinse de camerele de supraveghere în satul Comăneasca, din județul Brăila. Un copil aflat pe trotinetă este lovit în plin de un obiect rămas neidentificat, căzut din cer.

Întâmplarea a avut loc pe 29 mai, dar imaginile au fost făcute publice abia acum. Băiatul se afla pe stradă cu trotineta, când, brusc, din cer cade ceva și îl trimite la pământ.

Din fericire, copilul este acum bine. Polițiștii susțun că nu știu încă despre ce obiect este vorba.

Cercetările continuă în acest caz.