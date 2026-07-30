Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne conectată la rețea. A fost amânată oprirea reactorului

Nuclearelectrica a anunțat că Unitatea 2 a Centralei de la Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național. Specialiştii au constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță.

Oprirea celei de-a doua unități de producție de energie electrică de la centrala nucleară Cernavodă, care ar fi urmat să aibă loc azi, a fost amânată.

A fost amânată oprirea reactorului 2 de la Cernavodă

"SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 a CNE Cernavodă va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, întrucât, ca urmare a analizei parametrilor de operare și a echipamentelor Unității 2, realizată de specialiștii CNE Cernavodă în noaptea de 29 spre 30 iulie 2026, s-a constatat că parametrii de operare permit continuarea operării Unității 2 în condiții de siguranță.

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Operarea Unităților 1 și 2 ale CNE Cernavodă se realizează pe baza monitorizării stricte a parametrilor de operare, a marjelor de siguranță și în baza procedurilor asociate în situații de secetă și, astfel, atât timp cât analiza parametrilor permite operarea cu respectarea tuturor normelor de securitate nucleară, Unitatea 2 va rămâne conectată la SEN.

Evoluția pe timpul nopții a fost stabilă pentru parametrii-cheie și, în acest moment, există premisele necesare continuării temporare a operării Unității 2.

Nuclearelectrica depune toate eforturile posibile pentru a continua operarea în condiții de maximă siguranță și pentru a contribui la stabilitatea Sistemului Energetic Național, analizând și monitorizând continuu toți parametrii care ar putea scădea până la niveluri minime, fără a afecta operarea în siguranță a instalațiilor. Având în vedere atât situația actuală, precum și prognozele hidrologice referitoare la nivelul Dunării, oprirea Unității 2 poate fi necesară în orice moment, depinzând foarte mult de fluctuațiile negative care apar și de efectele acestora asupra sistemelor centralei.

Nuclearelectrica va informa în consecință. Unitatea 1 a CNE Cernavodă rămâne în stare oprită sigură până când nivelul Dunării va permite reconectarea la SEN în condiții de siguranță", a transmis Nuclearelectrica.

Seceta lovește puternic sistemul energetic al țării

Amintim că Nuclearelectrica a anunțat miercuri seara că, după reactorul 1, și reactorul 2 de la Cernavodă va fi oprit controlat din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării.

Oprirea în premieră a celor două reactoare ar fi reprezentat o situație critică, pentru că înseamnă, din start, că producția de energie s-ar fi redus cu aproximativ un sfert. Iar România ar fi fost nevoită să importe și mai mult curent, la prețuri mai mari.

În urma anunțului, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România a făcut apel azi la ajutorul prosumatorilor, îndemnându-i pe cei care au baterii și suficientă energie stocată să trimită curent în rețea, în această seară, între orele 20:00 și 23:00, când consumul crește, iar producția este mai mică.

Premierul Ilie Bolojan a făcut și el apel la populație și la marii consumatori industriali să reducă consumul de energie seara. "Vom fi puși în situația să pornim tot ce poate porni din punct de vedere al producției de gaz și să recurgem la importuri", a declarat premierul interimar miercuri seara, la Digi24.