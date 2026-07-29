Este anchetă la Brăila, la două luni după ce un copil de 12 ani a fost pus la pământ de un obiect misterios, în timp ce se plimba cu trotineta. Băiatul a ajuns în stare gravă la spital, însă nici până astăzi anchetatorii nu pot spune ce anume l-a lovit. Întâmplător sau nu, incidentul a avut loc exact în ziua în care o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi.

Imaginile îl arată pe Darius, copilul de 12 ani, în timp ce merge pe trotinetă pe Drumul Naţional 22. La un moment dat, un obiect cade din cer şi îl pune la pământ. Lovitura a fost atât de puternică încât băiatul a rămas nemişcat. "Copilul meu, 72 de ore, medicul mi-a spus doar să mă rog pentru el. Copilul nu a vorbit, nu a mâncat, am stat la reanimare cu el", a declarat Alina, mama copilului. "Am crezut că moare atunci, am zis: Doamne, ce o păţi?", a declarat Irina, bunica copilului.

Localitatea e la doar 50 de kilometri de frontiera cu Ucraina

Iniţial familia a crezut ca a băiatul a fost neatentent si a cazut. Abia dupa cateva saptamani oamenii au vazut imaginile si, spun ei, le-au dus la politie. "A venit dânsul duminica la mine la poartă şi mi-a zis că: Da, stabilim o întâlnire, dar ce mai rezolvaţi?! Că pare a fi o cioară. Mi s-a sugerat să nu fac public acest lucru, dar de ce să nu îl fac public atâta timp cât eu mă tem pentru viaţa copilului. Eu spun că a fost ceva dintr-o dronă", a declarat Alina, mama copilului. "Nu am văzut poliţie să vină să caute", spune o vecină.

Articolul continuă după reclamă

Localitatea e la doar 50 de kilometri de frontiera cu Ucraina. În plus, chiar în ziua în care băiatul a fost lovit de obiectul misteros, o dronă rusească a căzut peste un bloc cu zece etaje în centrul Galaţiului. Politistii nu stiu nici acum despre ce e vorba. "Pare a fi un obiect care cade de undeva. De aruncat nu cred că este aruncat, nu ştiu mai multe", a declarat Mircea-Tudorel Berteșteanu, primar comuna Tudor Vladimirescu. "Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", a declarat Andra-Elena Turcu, purtător de cuvânt IPJ Brăila. Potrivit unor surse din anchetă, abia după aparitţia imaginilor în spaţiul public, poliţiştii vor face verificări suplimentare.