Jandarmii din București au intervenit cu spray-uri lacrimogene la protestul crescătorilor de oi din Piața Presei, după ce mai mulți participanți au încercat să forțeze gardurile de protecție și au aruncat obiecte dure spre forțele de ordine.

"În jurul orei 09:45, participanţii au forţat dispozitivul de jandarmi şi de panouri metalice instalate pentru protecţia tuturor participanţilor şi au aruncat cu obiecte contondente asupra forţelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranţă al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm şi au recomandat participanţilor să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanţi au refuzat să respecte recomandările forţelor de ordine şi au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanţă iritant-lacrimogenă", informează un comunicat al Jandarmeriei Capitalei, potrivit Agerpres.

Jandarmeria recomandă participanţilor să coopereze cu forţele de ordine, să respecte recomandările acestora şi să se delimiteze de conflicte de orice natură.

Mai mulţi reprezentanţi ai oierilor protestează joi, în Piaţa Presei din Capitală, faţă de modul în care a fost gestionată pesta oilor declanşată în ultimele luni.