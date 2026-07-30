Tensiuni joi dimineață la protestul crescătorilor de oi din Piața Presei, unde mai mulți participanți au intrat în conflict verbal cu jandarmii, nemulțumiți de restricțiile impuse în zona manifestației. În imaginile surprinse la fața locului, un protestatar le reproșează forțelor de ordine că au limitat accesul participanților prin montarea gardurilor de protecție.

"Ne-au închis cu 3 - 4 metri. Păi ce suntem noi aici, sălbatici?", întreabă bărbatul.

Jandarmul încearcă să îi explice că spațiul respectiv era rezervat presei.

"Acolo s-a creat o zonă special pentru presă.", îi explică jandarmul.

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"De ce ne-aţi închis? De ce ne-aţi închis atunci? Că acolo nu intram. Presa să stea acolo unde n-au plătit oamenii de la noi", adaugă protestatarul.

Protestatarii forţat gardurile de protecţie, iar jandarmii au folosit spray lacrimogen

Scandalul a escaladat în jurul orei 09:45, când mai mulţi participanţi au încercat să forțeze gardurile de protecție, au aruncat obiecte dure spre forțele de ordine şi au încercat să forțeze gardurile de protecție montate pentru delimitarea zonei de protest. Jandarmii au intervenit cu spray lacrimogen după ce apelurile la calm au fost ignorate.

"Unii dintre participanţi au refuzat să respecte recomandările forţelor de ordine şi au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanţă iritant-lacrimogenă", au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Protest împotriva măsurilor impuse din cauza pestei micilor rumegătoare

Oierii au venit la București pentru a protesta față de modul în care autoritățile au gestionat criza provocată de pesta micilor rumegătoare. Aceștia cer demisia conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și susțin că vaccinarea oilor nu este o soluție acceptabilă.

Fermierii spun că sectorul este în pragul colapsului după blocarea exporturilor și acuză lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților.

"Situaţia actuală este foarte gravă, suntem încolţiţi din toate punctele de vedere. Suntem, pur şi simplu, blocaţi, terminaţi, îngenunchiaţi, puşi la pământ", au declarat protestatarii.

În ciuda opoziției crescătorilor de animale, vaccinarea efectivelor rămâne în prezent principala soluție pentru reluarea exporturilor de animale vii, în contextul restricțiilor impuse din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare.