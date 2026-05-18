Grindeanu: "Cu Bolojan pot să negociez, dar nu cu Ilie Bolojan prim-ministru"

"Eu vă spun că PSD nu are orgolii. PSD a spus ce spune de luni de zile, că nu mai dorește o guvernare cu Ilie Bolojan, prim-ministru, fiindcă și-a dovedit măsura capacității și asta nu o spune PSD. S-a văzut ce înseamnă management-ul lui Ilie Bolojan și vedem fiecare dintre noi. Și PSD nu face majorități cu partide ne-europene, sau mi-e greu să spun, care nu sunt pro-occidentale. Și asta iarăși am spus de luni de zile. Orice altceva este la masa discuțiilor. Partidul Social-Democrat își dorește să se iasă rapid din această criză politică. Partidul Social-Democrat este dispus, așa cum spunea, nu mai știu, cred că spunea un lider PNL, stăm și negociem până când găsim o soluție. Da, suntem dispuși la treaba asta, în afară de ceea ce a spus Parlamentul. Cu Ilie Bolojan pot să negociez, dar nu Ilie Bolojan prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu.