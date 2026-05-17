Preşedintele Nicuşor Dan a preluat medierea pe Legea Salarizării Unitare. Reforma este una dintre restanţele guvernului Bolojan, care odată demis, rămâne la mâna Parlamentului deoarece are nevoie de acord politic pentru a trece proiectul. Legea salarizării unitare trebuie să fie adoptată până în august. În caz contrar, România pierde alte peste 700 de milioane de euro din fonduri europene prin PNRR.

Legea salarizării unitare era una dintre primele mari reforme care ar fi trebuit să fie finalizate în 2023. La jumătatea lui 2026, guvernul încă nu are un draft pe modificări şi nici consens politic.

Reporter: Ce v-a informat domnul consilier Burnete, care a participat la acea întâlnire de la Parlament?

Nicuşor Dan: Că a durat patru ore şi că va fi greu. Tot timpul discuția asta este foarte sensibilă, cum echilibrezi grilele de venit între categorii profesionale Sunt moderat optimist că o să o scoatem la capăt

Articolul continuă după reclamă

Guvernul şi partidele s-au reunit în secret, la comisia de muncă din parlament, ca să dezbată termenii legii, iar preşedintele şi-a trimis consilierul.

Premierul promite că salariile nu vor scădea

"Premierul Ilie Bolojan spune că niciun salariu în plată nu o să scadă, deşi sunt constrângeri legate de bani. Cheltuielile cu salariile în sectorul public înseamnă peste 165 de miliarde de lei. Iar salariile din sectorul bugetar trebuie să ţină cont şi de posibilităţile reale ale economiei", transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

"Avem 2 posibilități reale. sau o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public sau dacă se doresc corecții mai mari să reducem baza de cheltuieli publice unde nu se justifică", a explicat Ilie Bolojan, premierul interimar al României.

Draftul scurs în presă a aprins spiritele

Proiectul privind legea salarizării a fost subiect de dezbatere în spaţiul public imediat după ce miniştrii PSD au demisionat. Un draft al proiectului s-a scurs în presă - iar în document erau eliminate mai multe sporuri - sporul de hrană şi cel pentru condiţii vătămătoare, era modificat raportul dintre cel mai mic şi cel mai mare salariu, iar salariile erau calculate prin înmulțirea unor coeficienți cu o valoare de referință, stabilită anual prin legea bugetului de stat. La intrarea în vigoare, această valoare era prevăzută la 4.325 lei.

"A fost destul de mult feedback care ne-a venit, cum să spun, fără să-l cerem, în sensul că fusese un proiect scos pe surse care a determinat foarte multă agitație în spațiu public", a declarat Dragoş Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România.

Agitaţia a ajuns şi la faza pe scrisori - şeful social-democraților, Sorin Grindeanu, i-a trimis o scrisoare lui Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene în care spune că deşi toate partidele din fosta coaliție au căzut de acord să sprijine adoptarea reformelor urgente din PNRR, până acum, la Parlament nu a fost trimis niciun proiect.

Scrisoare între PSD şi ministrul Fondurilor Europene

"A fost trimisă pe adresa pe care nici nu o folosim. Prima mea reacție a fost unde e scrisoarea? O scrisoare pierdută? Da. În fine, lăsând lucrurile acestea, s-a găsit scrisoarea. Îi voi răspunde tot pe email", a punctat Dragoş Pîslaru.

Partidele sunt chemate luni la consultări la Cotroceni. Un guvern cu puteri depline ar putea trece mai repede reformele asumate la Bruxelles, însă preşedintele Nicuşor Dan spune că nu va desemna un premier până când nu va fi o majoritate solidă în parlament.

"Partidul Naţional Liberal nu va mai face o coaliţie în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condiţiile în care acest partid va fi a guvernare, PNL va fi în opoziţie", a mai precizat Ilie Bolojan.

Consultările oficiale vor începe mâine, la 9 dimineaţa, Palatul Cotroceni.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰