Sorin Grindeanu a continuat tirul de atacuri la adresa premierului interimar Ilie Bolojan şi a explicat că atacurile la adresa PSD sunt de obicei dovadă de "impotenţă politică".

"Atunci când eşti impotent politic, spui doar de PSD. Cât e de rău PSD, nimic altceva. Lucrurile astea au început în 1990, au continuat cu râsetele lui Băsescu, cu "Jó napot kívánok, PSD!" al lui Iohannis şi acum se încheie cu epitetele spuse de Ilie Bolojan. Asta arată impotenţă politică, că îţi clădeşti, foarte simplu, o campanie electorală înjurând la ceilalţi. E puternic să spui lucruri anti-PSD, dar asta nu duce la o viaţă mai bună la români. Dacă vii de dimineaţa şi până seara şi spui tu, Ilie Bolojan, care este din 2007 neîntrerupt la putere, Secretar General al Guvernului, primar la Oradea, preşedinte de Consiliu Judeţean, preşedinte intermar, şef al Senatului, prim-ministru. Din 2007 este doar la putere. Şi ne spune cum deschide lumina în diverse locuri. Dar nu vrea să deschidă lumina şi în nişte puncte pe care i le-am indicat, inclusiv în ziua moţiunii?", a declarat Grindeanu.

Preşedintele social-democrat a făcut referire şi la "sinecurile" susţinute de Bolojan.

"Pot să le enumăr, pot să vorbesc despre finul domniei sale, parlamentar PNL de Bihor, cu dosar penal pentru că a falsificat legitimaţii studenţeşti. Vorbim de sinecuri? Despre domnul Foghiş, de la Bihor şi domnia sa, care ia 10.000 de euro de la o companie numită SAPE, din energie. Şi am văzut vineri, cum înfiera domnia sa, cu mânie proletară, nişte domni care voiau să facă acele SMR-uri la Doiceşti, acele micro centrale nucleare. Spunea cum s-au cheltuit vreo 250 de milioane de euro, pe nimic şi că rămânem cu banii daţi. Ce să vezi? Sâmbătă, domnia sa s-a dus la acei domni la restaurant, la petrecere, la al doilea om în stat, la nuntă. La acei oameni. Asta nu e ipocrizie?"

În plus, Grindeanu a amintit şi interacţiunile avute cu Ilie Bolojan în timpul mandatului său de ministru al Transporturilor:

"Domnul Bolojan venea cam o dată pe săptămâna, la două săptămâni, să îşi susţină proiectele. Nu era singurul. Şi bine făcea. Vreau să fiu bine înţeles: foarte multe de la ele de la bugetul de stat. Nu prin fonduri europene. De la bugetul de stat. Ci proiecte finanţate de la bugetul de stat. Şi a primit. Eu cred că Bihorul este unul din judeţele care a primit cei mai mulţi bani de la buget. Şi nu e rău, e foarte bine. Dar să vii după şi să vorbeşti despre banii pe care îi cere un preşedinte de CJ pentru a face diverse investiţii ca şi când ar fura acei bani, mi se pare, de asemenea, o ipocrizie. Aeroportul din Oradea. Zeci de milioane de euro au fost băgaţi în acel aeroport. Nu se justifică din punct de vedere economic. Fac apel la oricine, să trimită orice expert, orice companie care poate să facă un audit şi să spună dacă zecile de milioane investite în aeroportul din Oradea se justifică economic. Asta este ipocrizie", a conchis Grindeanu.

