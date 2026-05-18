Caz halucinant într-o comună din judeţul Buzău. Un cimitir vechi de 150 de ani, aflat pe dealul din localitate, ar putea să o ia la vale peste gospodării. După ploile torențiale din ultima vreme, zidul care susține dealul a crăpat în mai multe locuri, iar acum oamenii se tem că s-ar putea trezi cu mormintele peste ei. Primăria a făcut deja un proiect pentru consolidarea zidului, dar nu are însă fondurile necesare.

Cimitirul din comuna Lopătari, judeţul Buzău, este construit pe un deal, deasupra gospodăriilor. Are peste 150 de ani vechime, iar în urmă cu zece ani, localnicii l-au protejat cu un zid de piatră. Acum însă, după multe ploi torenţiale, zidul dă semne că cedează şi există riscul ca malul pe care se află mormintele să o ia la vale.

"Ne e frică să trecem. Dacă se prăbușește ăsta, cad morții. Uite, e bolta acoalea. Boltă acolo, boltă acolo. Cade și vin morții aici, în drum". "E fisurat de mult şi pleacă bolovanii în partea aia. Bolovanii au ajuns în drum. E demult treaba asta. Ce e deasupra? E cimitirul care poate pleca oricând. Ne trezim cu morții în drum", spun localnicii.

Oamenii panicaţi că s-ar putea trezi cu morţii

Autorităţile locale au pregătit proiectul de consolidare şi sunt gata toate actele, însă nu au bani pentru lucrarea propriu zisă.

"Avem soluția tehnică, știm exact ce trebuie făcut aici, ne lipsesc banii de execuție. 1 milion jumătate de lei, calculaţi la valoarea de acum doi ani. Avem capela aici şi o mare parte din cimitir care sunt susţinute de acest zid de sprijin. Dacă el se duce la vale, se duce cu tot cu capelă, cu cimitir, cu morminte, ceea ce ar fi o tragedie", a declarat Claudiu Constantin, primarul comunei Lopătari.

De teamă să nu le cadă cimitirul pe case, localnicii sunt dispuşi să plătească ei pentru reconstruirea zidului.

"Dau şi eu o pensie, două, să se facă drumul neapărat. Dacă se mai dăramă o dată, vin morții în drum. Îi mai îngropăm o dată, unde om mai putea", spune un localnic.

Primăria a cerut deja sprijini financiar de la Guvern, Consiliul Județean și Compania Națională de Investiții, însă până acum nu a primit fondurile necesare.

