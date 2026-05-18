Acelai sondaj curs arată că opt din 10 români se tem cel mai tare de inflaţie. Ceea ce coincide cu faptul că tot opt din 10 români consideră că ţara se îndreaptă într o direcţie greşită. Practic, în timp ce liderii politici luptă pentru putere, oamenii duc propria bătălie cu facturile, taxele şi preţurile care cresc de la o zi la alta. Observator continuă să spună poveştile celor care simt primii şocul deciziilor de la vârf.

Florentina are 58 de ani și a muncit o viață ca bucătăreasă pe litoral. După ani de muncă istovitoare, împoreună cu soţul au vândut apartamentul din Constanţa și au investit într-o mică pensiune, la Techirghiol. Credeau că asfel vor avea o bătrânețe liniștită. Dar austeritatea şi probemele economice le au dat calculele peste cap şi i-au lăsat fără clienţi.

"Slab, din ce in ce mai slab. Nu am nicio rezervare acum. Până în prezent nu a sunat nimeni. Veneau cu vouchere, nu mai au nici ei posibilităţi", spune Florentina Bîrsan, proprietară pensiune.

Pentru a face faţă facturilor, soţul Florentinei, pensionar, şi-a găsit un loc de muncă.

"Ce am realizat noi nu putem întreține. Mai mult de jumătate din pensie se duce pe facturi", spune Florentina Bîrsan, proprietară pensiune.

Cu aceleaşi probleme se confruntă tot mai multe familii

Opt din 10 români spun că scumpirile îi afectează cel mai mult, potrivit unui sondaj CURS.

"Mulţumim Guvernului, are grijă de noi! Alegem exact la oferte şi preţul cel mai mic", spun oamenii.

"Noi am aruncat cu bani din elicopter în populaţie, sperând că o să se întâmple şi producţia, aferentă consumului pe care noi l-am stimulat artificial. Ne vom transforma foarte curând, o ţară a unora foarte bogați și puţini şi într-o ţară a unora foarte săraci şi foarte mulți", spune Cristian Păun, profesor de economie.

44% dintre români sunt pesimişti iar 26% sunt "foarte pesimişti" în legătură cu următorii cinci ani, arată acelaşi sondaj.

"Nu avem niciun fel de siguranță. Politicienii nu știu ce au de împărțit. Noi suferim cu toții. Ei își permit că au salarii mari, dar noi răbdăm".

"Le pasă numai de ei, de spinarea lor, de buzunarul lor", spun oamenii.

În vremuri de criză, când încrederea în politicieni se prăbuşeşte, pare ca oamenii îşi mai pun speranţele doar în Biserică, de 79%.

Lucia Cujbă

