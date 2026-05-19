Alertă de vreme rea: revin ploile torențiale, grindina și vijeliile. Zonele vizate de cod galben de vânt

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul zilei de miercuri, în zone din 11 judeţe. Totodată, a intrat în vigoare o avertizare generală valabilă până sâmbătă care vizează instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și grindină.

de Redactia Observator

la 19.05.2026 , 11:16
Codul galben intră în vigoare în data de 20 mai, între orele 8:00 - 22:00. În acest interval, potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu viteze de 50 - 65 km/h în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi în nord-estul Munteniei.

Judeţele vizate de noua atenţionare sunt: Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila şi Tulcea. 

Instabilitate atmosferică accentuată, până sâmbătă

ANM a emis marți o avertizare generală valabilă până sâmbătă care vizează instabilitate atmosferică accentuată, cantități importante de precipitații și grindină. De asemenea, a fost emis un Cod galben de intensificări ale vântului pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei.

Potrivit ANM, de marți până sâmbătă, va fi o perioadă cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea estică a țării. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h”, se arată în informarea emisă de ANM.

Vremea în Capitală 

Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade.

În intervalul 20 mai ora 09:00 și 21 mai ora 09:00, vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

În intervalul 21 mai ora 09:00 și 22 mai ora 09:00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

În intervalul 22 mai ora 09:00 și 23 mai ora 10:00, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

În intervalul 19 mai, ora 12 - 23 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

