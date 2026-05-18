Sorin Grindeanu: "Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Îl interesează 2030"

Preşedintele PSD, Sorin Grindenu, a fost invitatul Alessandrei Stoicescu, în ediţia de luni a Observator 19, unde a atins mai multe subiecte, inclusiv cum au decurs consultările de la Cotroceni, care au fost elementele cu care s-au prezentat social-demoraţii, dar a lansat şi ideea că Ilie Bolojan nu este interesat să pună capăt crizei politice, pentru că vizează o candidatură pentru Cotroceni peste patru ani.

Grindeanu a explicat că Bolojan este adeptul unei filosofii politice, cu două blocuri politice principale.

"Domnul Bolojan este adeptul unei filosofii politice: două blocuri politice mari, unul de tip progresist, de aceea duce PNL spre USR şi altul de tip suveranist. Şi PSD şi toate partidele de la centru, trebuie să aibă rolul diminuat, astfel încât să fie un pol progresist. Este un calcul politic făcut din prima zi. Noi am intrat în această coaliţie de bună credinţă. Şi am venit să corectăm anumite greşeli pe care le-am făcut în guvernări anterioare, făcute alături de PNL, pentru că, în ultimii şase ani, PNL a fost non-stop la guvernare, cinci ani cu prim-ministru, un an a avut PSD. Din prima secundă, noi am fost priviţi ca un sac de box, dar pe de altă parte, rezervor de voturi când aveai nevoie să îţi asumi anumite lucruri în Parlament. Undeva, să stăm în colţ, cuminţi, cu unghiile tăiate, cam asta trebuia să se întâmple. Prin mişcarea politică cerută de români, prin consultarea internă din PSD, prin moţiunea de cenzură, noi am arătat un plan politic pe care Ilie Bolojan îl avea în cap: unirea PNL cu USR, crearea unui pol progresist de dreapta, care să se contrapună partidelor suveraniste. Aţi auzit dumneavoastră, în aceste 11 luni, mai multe atacuri din partea lui Bolojan, a USR şi a parte din PNL, au fost la PSD sau AUR? Faptul că noi am făcut această mişcare a fost ca un catalizator şi a dus mai rapid în discuţie aceste mişcări politice", a explicat Sorin Grindeanu.

Preşedintele PSD a declarat că Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială.

"Domnul Ilie Bolojan se află în campanie prezidenţială. Domnia sa asta face, asta vizează. Eu cred că de aceea în acest moment există acest blocaj. Pe domnia sa îl interesează 2030, de fapt l-a interesat şi anul trecut să candideze la alegerile prezidenţiale şi asta nu spun eu, poate să vă spună şi liderii fostei coaliţii, în care a tot încercat până în ultimul moment să fie candidat. E evident că îşi doreşte şi asta joacă în acest moment. Pot să enumăr mai multe persoane, o să le cer voie şi pot să vă spun că până în ultimul moment a dorit să candideze. Nu a avut susţinere. Ceea ce îşi doreşte acum şi dânsul şi echipa din spatele domniei sale este candidatura la alegerile prezidenţiale. Îl anunţ că mai avem patru ani. Fix acum un an am avut turul II la alegerile prezidenţiale. Domnia sa nu vrea să deblocheze situaţia politica din România, vrea să îşi clădească statuia prin care să candideze peste patru ani", a declarat Sorin Grindeanu.

