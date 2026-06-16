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Live Text Ultimatumul dat de Bolojan lui Veștea a expirat. Premierul desemnat negociază azi cu PSD

Adrian Veştea, premierul desemnat, ar urma să se întâlnească cu liderii PSD în această după-amiază. Şi conducerea UDMR se reuneşte astăzi, în şedinţă, pentru a decide dacă va acorda votul de învestitură în Parlament și dacă va face parte din viitorul Executiv. Asta după ce, aseară, PNL a decis să NU îl susțină pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Decizia liberalilor a adâncit imediat tensiunile din partid. Conducerea a avertizat că parlamentarii care nu respectă linia stabilită riscă inclusiv excluderea din partid. 

Surse: Veștea ar urma să se întâlnească azi cu liderii PSD. Conducerea UDMR, în ședință Hepta
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Marius Gîrlaşiu
Publicat la 16.06.2026, 09:15 | Modificat la 16.06.2026, 10:28
Cuprins
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16.06.2026, 10:29

Veştea, după expirarea ultimatumului: Nu îmi depun mandatul

"Poziția mea nu se schimbă: nu îmi depun mandatul, indiferent de presiunile care se fac asupra mea. Am acceptat această responsabilitate cu deplină asumare și merg mai departe cu aceeași hotărâre. Nu caut confruntări și nu voi alimenta tensiuni. Cred că, mai ales în momente dificile, interesul țării trebuie să fie mai presus de orice calcul politic.

Sunt convins că acest Guvern va trece, pentru că România are nevoie de stabilitate, de un executiv funcțional și de decizii care nu mai pot fi amânate. Nu este momentul pentru ezitări sau calcule personale, ci pentru responsabilitate și curaj politic", a scris Veştea pe Facebook.

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16.06.2026, 10:26

Surse: Veştea ar urma să negocieze astăzi cu cei din grupul PACE

Potrivit surselor Observator, premierul desemnat Adrian Veştea ar urma să negocieze astăzi cu cei din grupul PACE, minorităţile şi Uniți pentru România.

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16.06.2026, 10:16

Ultimatumul dat de PNL lui Adrian Veștea a expirat

Ultimatumul dat de conducerea PNL liberalului Adrian Veștea pentru a-și depune mandatul primit de la președintele Nicușor Dan de a forma Guvernul a expirat marți dimineața la ora 10:00. Biroul Politic Național al PNL i-a cerut luni seara premierului desemnat Adrian Veștea să își depună mandatul.

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16.06.2026, 09:51

Primele nume vehiculate pentru Guvernul Veştea

Apar primele nume vehiculate pentru miniştri, potrivit surselor Observator. Predoiu ar putea primi şefia Senatului, Nicoleta Pauliuc ar putea primi portofoliul de la Interne sau Apărare, Luca Niculescu ar rămâne la Externe. Dezvoltarea ar putea ajunge la UDMR, Finanţele i-ar putea reveni lui Alexandru Nazare, iar PSD s-ar putea întoarce cu Marinescu la Justiţie, Barbu la Agricultură şi Rogobete la Sănătate. Ministerele USR ar putea fi împărţite între PSD şi UDMR dacă Veştea va avea majoritate, au mai precizat surse politice. 

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16.06.2026, 09:46

Deciziile luate de liberali în BPN

BPN al PNL a votat împotriva susţinerii Guvernului Veştea, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni seară, că partidul i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul de premier desemnat până marţi dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere că nu are susţinerea formaţiunii. 

PNL a decis să nu intre la guvernare alături de PSD, propunerea fiind aprobată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

Conducerea PNL a votat împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea, decizia fiind adoptată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

Liberalii au primit mandat ca, la un eventual vot de învestitură a Guvernului Veștea, să fie prezenți în Parlament, dar să nu voteze, propunerea fiind aprobată cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și 6 abțineri.

Conducerea liberală i-a dat un ultimatum lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți, la ora 10.00, măsura fiind susținută de 39 de membri, în timp ce 13 au votat împotrivă și 3 s-au abținut.

PNL a hotărât excluderea parlamentarilor care nu respectă decizia partidului de a nu vota Guvernul sau care acceptă funcții în Executiv, propunerea fiind adoptată cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

Liberalii solicită președintelui României reluarea consultărilor cu partidele parlamentare și inițierea procedurii pentru o nouă desemnare de premier.

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16.06.2026, 08:42

Şedinţe la PSD şi UDMR

Zi fierbinte pe scena politică. Liderii PSD urmează să se întâlnească, în această după-amiază, cu premierul desemnat Adrian Veştea. Iar la UDMR, conducerea se reuneşte în şedinţă separată pentru a decide dacă susține Guvernul Veștea. Asta după ce, aseară, PNL a decis să NU îl susțină pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

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16.06.2026, 08:34

Abrudean: Nu poţi vota un Guvern format pe încălcări ale deciziilor propriului partid

PNL are obligaţia să nu gireze formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate şi al încălcării principiilor democratice, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, după decizia Biroului Politic Naţional al partidului de a nu susţine Guvernul Adrian Veştea.

"Partidul Naţional Liberal a decis în această seară, pentru a patra oară, că nu vom fi parte a unui Guvern din care să facă parte PSD. De asemenea, forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi 2 abţineri, că PNL nu va susţine Cabinetul pe care Adrian Veştea încearcă să îl formeze", a scris Abrudean pe Facebook.

Mircea Abrudean a menţionat că PNL nu poate vota un Guvern format pe "încălcări ale deciziilor propriului partid". "Neîncrederea este una dintre cele mai periculoase lucruri în actualul context şi cred că avem obligaţia să nu girăm formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate şi al încălcării principiilor democratice. În consecinţă, PNL îi solicită premierului desemnat să îşi depună mandatul", a mai arătat preşedintele Senatului. 

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16.06.2026, 08:30

Veştea: Nu îmi depun mandatul de premier desemnat

PNL are obligaţia să nu gireze formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate şi al încălcării principiilor democratice, a declarat, luni, preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, după decizia Biroului Politic Naţional al partidului de a nu susţine Guvernul Adrian Veştea.

"Partidul Naţional Liberal a decis în această seară, pentru a patra oară, că nu vom fi parte a unui Guvern din care să facă parte PSD. De asemenea, forul de conducere al partidului a stabilit, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi 2 abţineri, că PNL nu va susţine Cabinetul pe care Adrian Veştea încearcă să îl formeze", a scris Abrudean pe Facebook.

Mircea Abrudean a menţionat că PNL nu poate vota un Guvern format pe "încălcări ale deciziilor propriului partid"."Neîncrederea este una dintre cele mai periculoase lucruri în actualul context şi cred că avem obligaţia să nu girăm formarea unui Guvern care se va afla sub semnul lipsei de legitimitate şi al încălcării principiilor democratice. În consecinţă, PNL îi solicită premierului desemnat să îşi depună mandatul", a mai arătat preşedintele Senatului. 

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16.06.2026, 08:26

PNL nu susţine Guvernul Veştea

Partidul Naţional Liberal a decis să nu susţină instalarea Guvernului condus de Adrian Veştea, având în vedere că desemnarea acestuia s-a făcut cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare şi fără consultarea partidului, iar liberalii care vor vota un astfel de executiv îşi vor pierde calitatea de membri ai formaţiunii, a anunţat, luni seara, preşedintele PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

"A fost o şedinţă lungă a Biroului Politic Naţional în care poziţia PNL faţă de propunerea preşedintelui României de a-i încredinţa domnului Veştea formarea unui guvern a fost clarificată în sensul următor: PNL nu va susţine instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democraţiei parlamentare, printr-o nominalizare a unui prim-vicepreşedinte al PNL fără consultarea Partidului Naţional Liberal.

De asemenea, tot din principiu, având în vedere că PNL nu a fost anunţat de domnul Veştea cu privire la această nominalizare, iar astăzi în şedinţă am fost anunţaţi că, indiferent de vot, va parcurge această procedură, din motive de principii, de întărire a democraţiei parlamentare şi de clarificări în zona aspectului politic, PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi "pentru" 13 voturi "împotrivă" şi două abţineri", a precizat Ilie Bolojan, după şedinţa BPN al PNL care a durat peste cinci ore.

PNL i-a solicitat lui Veştea să-şi depună mandatul

Ilie Bolojan a menţionat că PNL i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul până marţi dimineaţa. "Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veştea depunerea mandatului până mâine dimineaţă la ora 10:00, având în vedere faptul că nu are sprijinul partidului din care provine", a spus liderul PNL.

El a mai arătat că parlamentarii PNL care vor vota acest guvern sau cei care vor face parte din el îşi vor pierde calitatea de membri de partid.

"Parlamentarii PNL au fost mandataţi ca, la viitoarea şedinţă în care s-ar putea exprima votul de instalare, în Parlamentul României, a Guvernului, să procedeze după formula: "prezent, nu votez". Iar parlamentarii sau cei care ar putea fi propuşi din cadrul membrilor PNL într-un astfel de guvern, fără susţinerea PNL, îşi vor pierde calitatea de membri ai PNL", a mai precizat Bolojan. 

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Marius Gîrlaşiu
Marius Gîrlaşiu
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