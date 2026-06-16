Deciziile luate de liberali în BPN

BPN al PNL a votat împotriva susţinerii Guvernului Veştea, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă şi două abţineri. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, luni seară, că partidul i-a solicitat lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul de premier desemnat până marţi dimineaţă, la ora 10.00, având în vedere că nu are susţinerea formaţiunii.

PNL a decis să nu intre la guvernare alături de PSD, propunerea fiind aprobată cu 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 4 abțineri.

Conducerea PNL a votat împotriva susținerii unui Guvern condus de Adrian Veștea, decizia fiind adoptată cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și 2 abțineri.

Liberalii au primit mandat ca, la un eventual vot de învestitură a Guvernului Veștea, să fie prezenți în Parlament, dar să nu voteze, propunerea fiind aprobată cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și 6 abțineri.

Conducerea liberală i-a dat un ultimatum lui Adrian Veștea să își depună mandatul până marți, la ora 10.00, măsura fiind susținută de 39 de membri, în timp ce 13 au votat împotrivă și 3 s-au abținut.

PNL a hotărât excluderea parlamentarilor care nu respectă decizia partidului de a nu vota Guvernul sau care acceptă funcții în Executiv, propunerea fiind adoptată cu 39 de voturi pentru, 8 împotrivă și 5 abțineri.

Liberalii solicită președintelui României reluarea consultărilor cu partidele parlamentare și inițierea procedurii pentru o nouă desemnare de premier.