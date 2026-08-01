Vrei să vezi cum arată Armenia fără să ieşi din Bucureşti? O poţi descoperi într-o oază de tradiţii şi activităţi pentru toată familia, amenajată în Grădina Botanică din Capitală. În acest weekend, copiii dau telefoanele şi jocurile clasice pe sculpturi în piatră sau ateliere cu flori, iar părinţii descoperă gustul ţării din Caucaz, la Festivalul Armenesc. De altfel, şi în turism, Armenia devine un trend pe piaţa românească: în ultimul an, zborurile directe au dus de trei ori mai mulţi turişti în Erevan.

"În aproximativ 45 de minute am reuşit să-mi creez, în piatră, iniţiala în limba armeană! Iar acest atelier are succes mai ales la cei mici", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Grozav, îmi place!". "E ceva diferit, foarte frumos!". "Este prima oară când venim şi ne-a plăcut foarte mult! O activitate foarte plăcută pentru copil", au spus oamenii.

"E artă tradiţională, dar aici, acum, toată lumea îşi face propria iniţială pe o mică piatră, apoi pun un magnet. Suntem fericiţi că toată lumea e interesată şi vin, încearcă, simt piatra şi iau o parte din Armenia, pentru că am adus toate pietrele de acolo", a afirmat Narine, artistă.

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Flori presate și diademe cu motive armenești

Şi la atelierele cu flori presate copiii au uitat de ecrane!

"Am făcut un cadou pentru ziua mamei mele, tematica a fost mov! Este foarte distractiv şi creativ. Mult mai relaxant şi calm decât joaca şi alergatul!". "Este foarte rar să găseşti un loc în care să faci o astfel de activitate. Ideea asta mi se pare foarte frumoasă faţă de ce fac eu în mod obişnuit pentru că e creativ", au spus copiii.

"Le place foarte mult, se detaşează de telefon, uită efectiv că există telefoane pe durata desfăşurării atelierului şi descoperă genul acesta de plante uscate, presate şi sunt foarte curioşi să vadă cum o plantă poate ajunge să fie folosită aşa", a afirmat Magda Ştefan, artistă.

Iar cine a vrut să ia acasă o fărâmă din portul tradiţional armean, şi-a putut confecţiona propria diademă.

"Facem o coroniţă armeană, un headpiece cu motive armene, floricele! Noi nu prea îi dăm ecrane, sincer, spre deloc! Mergem pe weekenduri la tot ce ţine de festivaluri, ateliere!", au spus o mamă şi fiica sa.

Gastronomia armenească i-a cucerit pe vizitatori

Tradiţie am găsit şi în gastronomie, care i-a convins pe vizitatori că Armenia merită pusă pe lista scurtă de vacanţe din următorii ani! La o oră şi jumătate distanţă de România, în Caucazul de Sud, Armenia este destinaţia ideală pentru cei care vor să amestece cultura, aventura şi bucatele delicioase.

"Încercăm să aducem bucurie şi un pic de suflet armenesc şi să ne facem cunoscuţi. Cifrele sunt fenomenale! Deja e cursă regulată de două ori pe săptămână care merge către Erevan. În primul şi al doilea trimestru din acest an am avut de 5 ori mai mulţi turişti care au vizitat Erevanul români decât în aceeaşi perioadă a anului trecut", a spus Vahe Hovakimyan, preşedinte Consiliul Antrepreniorilor Armeni.

Românii nu au nevoie de viză să viziteze Armenia. Un city-break de 3 nopţi porneşte de la 500 de euro la un hotel de 4 stele. În preţ sunt Incluse zborul dus-întors, masa de prânz şi degustările de vinuri.