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Galerie foto Explozie la o cafenea din Moscova. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, 15 răniţi

Explozie la o cafenea din Moscova. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, 15 răniţi - Profimedia Galerie (4)
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.08.2026, 21:43 | Modificat la 01.08.2026, 21:44

Cel puțin trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 15 au fost răniți, sâmbătă, în urma unei explozii produse într-o cafenea din Moscova. Poliția din capitala Rusiei nu a precizat deocamdată ce a provocat deflagrația, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 (17:10 GMT) în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate", a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.

Redactia Observator
Redactia Observator
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