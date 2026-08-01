Cel puțin trei oameni și-au pierdut viața, iar alți 15 au fost răniți, sâmbătă, în urma unei explozii produse într-o cafenea din Moscova. Poliția din capitala Rusiei nu a precizat deocamdată ce a provocat deflagrația, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Explozie la o cafenea din Moscova. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața, 15 răniţi - Profimedia

"Conform informaţiilor pe care le deţinem, o explozie a avut loc astăzi în jurul orei 20:10 (17:10 GMT) în apropierea unei cafenele de vară, omorând trei persoane şi rănind alte 15 cu grade diferite de gravitate", a precizat poliţia din Moscova pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.