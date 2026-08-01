"Invazia" din Ceuta a fost organizată. Migranţii au discutat între ei pe grupuri de Facebook, au făcut planuri şi hărţi şi abia apoi au plecat spre teritoriul spaniol.

"Operaţiunea Ceuta". Cum au trecut 60.000 de migranţi pe teritoriul Spaniei: s-au pregătit zile întregi - Profimedia

Potrivit Financial Times, valul de migranţi a avut în spate o organizare clară şi nu a fost nimic spontan. Sursa citată menţionează că migranţii au urmat cursuri de înot, s-au organizat pe grupuri de Facebook pentru a face rost de labe de scanfandru sau costume de neopren sau au distribuit informaţii meteo şi hărţi de pe Google Maps pentru a şti exact traseul ce trebuie urmat.

"Aproape toţi" s-au întors, dă asigurări UE

Migranţii nu au trecut prin punctul de frontieră marocan, ci s-au oprit la câţiva metri de graniţă. Şi-au lăsat acolo bicicletele, maşinile şi alte mijloace de transport cu care veniseră şi au luat-o la pas spre plajă. Au intrat în apă având telefoanele la gât, protejate de huse speciale, şi au început "exodul" spre teritoriul spaniol. Grănicerii marocani nu au putut interveni în niciun fel.

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Trebuie precizat că Ceuta nu reprezintă o poartă de intrare în Uniunea Europeană. Teritoriul aparţine Spaniei, dar cine vrea să intre în Spania continentală trebuie să treacă prin noi controale de frontieră. Autorităţile iberice anunţau vineri seară, în jurul orei 18:00, că 48.300 de persoane din cele 60.000 care luaseră cu asalt Ceuta se întorseseră deja în Maroc. Câteva ore mai târziu, Magnus Brunner, comisarul european pentru migraţie, anunţa că "aproape toţi" au revenit în Maroc.