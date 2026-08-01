Vremea de mâine 2 august. Canicula se intensifică. 40°C în vest și temperaturi aproape de recordurile absolute

România intră într-un nou episod de căldură extremă, iar vestul țării va fi cel mai afectat. Meteorologii avertizează că în Satu Mare, Bihor și Arad temperaturile vor ajunge la valori comparabile cu recordurile absolute pentru prima decadă a lunii august. Canicula și disconfortul termic accentuat se vor resimți însă în mare parte din țară, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic.

Termometru care indică temperaturi de până la 40 de grade într-o zi de vară însorită - Shutterstock

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat, izolat cu ușoare intensificări în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali (cu viteze de 40...45 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse preponderent între 12 și 19 grade, cu valori mai scăzute spre 7 grade în estul Transilvaniei, dar și mai ridicate spre 21...25 de grade în vestul țării și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală.

Vremea de mâine 2 august în țară

Valul de căldură, canicula, disconfortul termic accentuat cu indice temperatură-umezeală (ITU) mai mare de 80 de unități vor persista și vor fi intense în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei și în vestul și sudul Olteniei, însă în județele Satu Mare, Bihor și Arad se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 38 de grade, iar în județele Bihor și Arad acestea vor urca până la 39...40 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 19 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest, caracterizând o noapte tropicală.

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În restul teritoriului, vremea va fi în continuare călduroasă, izolat caniculară, cu disconfort termic în creștere și indice temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de la 27...30 de grade pe litoral până la 35 de grade în zonele de câmpie și de deal, iar cele minime se vor situa preponderent între 12 și 19 grade, cu valori mai mari pe litoral până la 22 de grade unde noaptea va fi tropicală. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zona de munte, unde izolat vor fi averse slabe (cantități de apă în medie de 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori peste cea considerată normală (câmp ușor anticiclonic).

Vremea de mâine 2 august în București și în Cluj

La noapte, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 16...18 grade.

Vremea călduroasă se va menține, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă de 16...19 grade.

Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, la valori peste cea considerată normală (câmp ușor anticiclonic).

În Cluj, vremea va fi caniculară, maxima zilei va urca la 36 de grade.

Vremea de mâine 2 august la munte

Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări după-amiaza și spre seară, când izolat vor fi posibile averse slabe (cantități de apă în medie de 2...5 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor menține în continuare ridicate și nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă.

Vremea de mâine 2 august pe litoral

Vremea va fi predominant frumoasă, iar cerul mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, în ușoară intensificare după-amiaza (rafale de până la 45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 30 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.