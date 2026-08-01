Am scăpat, la limită, de retrogradarea la categoria junk - nerecomandat investiţiilor! Agenţia Fitch menţine ratingul de ţară al României la BBB-, ultima treaptă înainte de junk. Pericolul, însă, nu a trecut, ci din contră. Costurile de finanţare vor fi dictate în continuare de inflație, deficit și de coerența politicilor de la București.

Milimetric am evitat această retrogradare la junk, însă pericolul rămâne și este ușor mai mare decât până acum, pentru că ne uităm către reformele întârziate și ne uităm totodată și la instabilitatea politică. Instabilitate care este menționată în acest raport al agenției de rating Fitch.

Încă două teste grele pentru România

Nu avem un guvern cu putere deplină, iar acest lucru influențează imaginea României atunci când vorbim despre agențiile de rating. Și o chestiune destul de importantă, părerea inițială a agenției Fitch era alta, cea de junk, însă în raportul final există un paragraf în care este scris faptul că România a făcut apel și a adus informații suplimentare. Vorbim aici de Banca Națională a României și de Ministerul Finanțelor.

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Informații suplimentare care au schimbat părerea agenției Fitch, însă mai avem alte două hopuri de trecut. Săptămâna viitoare va fi raportul Moody's, iar în toamnă cel de la Standard & Poor's. Iar România trebuie să facă până atunci reformele asumate și să se mențină în ținta de deficit.

Totodată trebuie să gestioneze crizele actuale și vorbim în principal de criza din energie. Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan a ieșit în această dimineață cu un mesaj video, dând asigurări populației că vom trece peste această perioadă de instabilitate.

"Dragi români, vă înțeleg și greutățile, și îngrijorările. Evident că puterea de cumpărare a scăzut. Există incertitudine cu privire la viitor. Și suntem cu toții exasperați de dezbaterile politice sterile pe care le vedem zilnic. TAIE să ne uităm cu echilibru la momentul pe care îl traversăm. A scăzut puterea de cumpărare, însă România se stabilizează financiar și va fi mai bine", a declarat Nicușor Dan.