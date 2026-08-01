Pe o plajă din Italia au fost valuri de bani! O avere în toată regula a fost adusă la mal în Casuzze. Banii, aproximativ 700 de mii de euro, au fost aruncaţi în apă de trei indivizi din Malta.

Oamenii erau cu o barcă în larg când au rămas fără benzină. Au sunat la numărul de urgenţe să ceară ajutor, dar când au auzit sirenele Gărzii de Coastă, care a răspuns apelului, au aruncat peste bord mai multe pachete şi genţi frigorifice pline cu teancuri de euro.

Întreaga sumă a fost recuperată de autorităţile italiene care încearcă să afle acum provenienţa banilor şi motivul pentru care "naufragiaţii" s-au grăbit să scape de ei.