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Video O avere a plutit până la mal. Misterul celor 700.000 de euro găsiți pe o plajă din Italia

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.08.2026, 20:57 | Modificat la 01.08.2026, 20:57

Pe o plajă din Italia au fost valuri de bani! O avere în toată regula a fost adusă la mal în Casuzze. Banii, aproximativ 700 de mii de euro, au fost aruncaţi în apă de trei indivizi din Malta. 

Oamenii erau cu o barcă în larg când au rămas fără benzină. Au sunat la numărul de urgenţe să ceară ajutor, dar când au auzit sirenele Gărzii de Coastă, care a răspuns apelului, au aruncat peste bord mai multe pachete şi genţi frigorifice pline cu teancuri de euro.

Întreaga sumă a fost recuperată de autorităţile italiene care încearcă să afle acum provenienţa banilor şi motivul pentru care "naufragiaţii" s-au grăbit să scape de ei. 

Redactia Observator
Redactia Observator
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