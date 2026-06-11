Surse: PSD ia în calcul să nu voteze Guvernul Tomac, dacă nici PNL, USR şi UDMR nu-l votează

PNL a decis azi în unanimitate să nu susțină Guvernul Tomac. Ilie Bolojan a transmis că ar fi doar "o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns". Potrivit surselor Observator, o decizie similară ar urma să fie luată formal mâine seară de USR. Nici PSD nu va vota guvernul dacă PNL, USR şi UDMR nu votează, au declarat surse politice pentru Observator.

Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru a lua o decizie formală vineri, începând cu ora 17.00. "Nu va fi nicio surpriză. Va fi unanimitate, nu votăm Guvernul Tomac", au declarat surse din partid pentru Observator.

Şi UDMR are programată şedinţa tot mâine, la Cluj. Cel mai probabil va fi o decizie similară cu PNL şi USR. De altfel, liderul partidului, Kelemen Hunor, a declarat în această săptămână că UDMR nu va vota un Guvern din care nu face parte.

În acest context, liderii PSD iau în calcul ca, dacă toate cele trei partide, PNL, USR şi UDMR, decid oficial că nu susţin guvernul lui Eugen Tomac, atunci nici ei să nu mai voteze, ca să nu fie singurii care dau vot de susţinere, au transmis surse politice pentru Observator.

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De altfel, social-democraţii nu vor mai convoca şedinţa Consiliului Național în weekend, ci o amână pentru luni. Amintim că PSD i-a făcut lui Eugen Tomac o listă cu condiţii pentru programul de guvernare ca să-i acorde sprijinul în Parlament.

PNL a decis azi, în cadrul ședinței Biroului Politic Național, să nu susțină guvernul lui Eugen Tomac în Parlament. Imediat, în replică, social-democrații l-au acuzat pe premierul demis Ilie Bolojan că "blochează toată România pentru că a pierdut puterea".

"Cei care anul trecut cereau PSD responsabilitate pro-europeană, ca ţara să nu ajungă pe mâna extremiştilor, nu mai sunt acum deloc preocupaţi nici să fie responsabili, nici pe ale cui mâini va ajunge ţara", a transmis PSD într-o postare de pe Facebook. "Dincolo de ambiţiile unui singur om, românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată ţara din haosul economic şi social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate şi fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câştige alegerile, este vremea să meargă în opoziţie, lângă AUR", a mai transmis PSD.

"PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Ca efect, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezente, dar nu votează. Am decis așa pentru că, dat fiind că e un guvern fără susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România. Deci nu este o soluție în momentul de față. Un guvern fără susținere nu poate spera decât la supraviețuire, este mai slab decât un guvern minoritar", a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan, la finalul şedinţei de azi.

"Această propunere e o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună, am avut o moțiune de cenzură PSD-AUR, de atunci și până la nominalizarea lui Tomac, nici Grindeanu nu a revendicat poziția de premier, dar nici PSD nu a venit cu o soluție la criza pe care a creat-o. Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării, dar să încerci, prin structura unui guvern de oameni, să asiguri protecția unor așezăminte, anumitor ministere, drenarea de resurse din altele", potrivit lui Bolojan.