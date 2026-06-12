Lista oficială a miniştrilor propuşi în Guvernul Tomac

Guvernul Tomac are şanse din ce în ce mai mici să treacă de votul Parlamentului, iar preşedintele Nicuşor Dan are trei variante de rezervă în cazul în care va fi respins. Între timp, premierul desemnat a trimis partidelor lista oficială a miniştrilor propuşi pentru a forma noul Cabinet.

După aproape o săptămână de negocieri, formarea unui nou guvern pare o misiune aproape imposibilă pentru premierul desemnat Eugen Tomac. Ieri, liderii PNL au decis în unanimitate că nu vor susține guvernul tehnocrat propus de acesta.

Şedinţă la USR, în această seară

Iar astăzi, la ora 17, liderii USR se vor reuni și ei într-o ședință a Comitetului Politic al partidului. Însă, surse Observator spun că decizia USR va fi una clară și că nu va fi loc de surprize. USR va lua practic aceeași decizie pe care au luat-o și liberalii și va anunța în această seară că nu va susține în Parlament guvernul tehnocrat propus de Tomac.

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Urmează ca în zilele următoare și liderii UDMR să se reunească și să ia o decizie, însă nici aici nu vom avea surprize pentru că liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat clar în ultimele zile că UDMR nu va vota un guvern din care nu face parte. Așadar, trei partide în acest moment din fosta coaliție de guvernare, PNL, USR și UDMR, vor anunța clar că nu susțin guvernul Tomac. Iar sursele politice spun că în acest caz și liderii PSD iau în calcul să nu mai acorde un vot de susținere în momentul în care premierul desemnat Eugen Tomac va cere votul Parlamentului.

Asta pentru că, spun surse Observator, social-democraţii nu vor să rămână singurul partid mare din Parlament care să voteze pentru învestirea guvernului condus de Eugen Tomac. În această situație, surse politice spun că președintele Nicușor Dan are deja trei variante de rezervă pentru a doua rundă de consultări în cazul în care guvernul Tomac din ce în ce mai probabil nu va trece de votul de investire din Parlament. Prima variantă pe masă a președintelui Nicușor Dan ar fi să desemneze un nou premier tehnocrat, iar favorit aici ar fi consilierul său pe probleme economice, Radu Burnete.

Ce plan de rezervă are Nicuşor Dan

Însă, de această dată, dacă acesta va fi desemnat pentru formarea unui nou guvern, ar urma să conducă un guvern format din miniștri politici și să încerce, eventual, să refacă fosta coaliție de guvernare. O misiune aproape imposibilă pentru că liderii PNL și USR spun clar că nu vor accepta să mai guverneze cu PSD. Celelalte două variante ar fi guverne minoritare.

Surse PNL spun că liberalii sunt gata să meargă la a doua rundă de consultări cu o propunere de guvern minoritar pe masa președintelui Nicușor Dan în formula PNL-USR-UDMR. Ar fi un cabinet condus de Ilie Bolojan. Și, în fine, ultima variantă pe masa președintelui ar fi să acorde mandatul de prim-ministru social-democraților, un guvern așadar minoritar în jurul PSD, care ar fi condus de Sorin Grindeanu.

Lista oficială a miniştrilor propuşi în Guvernul Tomac

În această după-amiază, premierul desemnat a trimis partidelor lista oficială a miniştrilor propuşi pentru a forma noul Cabinet, potrivit surselor Observator.