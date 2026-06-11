Reacţia PSD, după ce PNL a decis să nu susţină guvernul Tomac: Blochează România

"Prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea", este reacţia PSD, după ce PNL a votat joi în unanimitate să nu susţină învestirea Guvernului Tomac. Ilie Bolojan a explicat după BPN că "acest Executiv nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă".

Sorin Grindeanu, presedintele PSD, alaturi de membrii delegatiei Partidului Social Democrat (PSD), sustine o declaratie de presa la finalul consultarilor cu premierul desemnat, Eugen Tomac, in Bucuresti, luni, 8 iunie 2026. - Hepta

"Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea! Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara".", a transmis PSD.

Social-democraţii mai spun, într-un mesaj publicat pe Facebook, că "românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan. Se poate și fără PNL! După 7 ani la putere, fără să câștige alegerile, este vremea să meargă în opoziție, lângă AUR".

"Să continui să minți ipocrit că ai acceptat funcția de prim-ministru pentru că nimeni nu se înghesuia este o încercare ridicolă de a rescrie realitatea. Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere.

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S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere. Poți pierde o funcție. Poți pierde o majoritate. Dar cel mai grav este ca setea de putere să îți întunece judecata și să ajungi toxic pentru români și România", este mesajul PSD.

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PNL nu va vota Guvernul Tomac

Conducerea PNL a decis în unanimitate, în şedinţa de astăzi, că nu va vota Guvernul Tomac. Liberalii vor fi prezenți în Parlament, dar nu vor vota sau vor părăsi sala, iar în comisii se vor abține ori vor vota împotriva miniștrilor propuși.