România se confruntă cu un nou val de proteste. Mii de angajați din sectorul public și privat întrerup activitatea, nemulțumiți de schimbările care le-ar putea afecta veniturile. Salariații din sănătate, finanțe și justiție cer refacerea legii salarizării și avertizează că pierderea sporurilor le-ar putea aduce salarii mai mici. Guvernul dă asigurări că nimeni nu va pierde bani, însă oamenii nu sunt convinși. Astăzi, mii de angajați din Finanţe, Casele de Pensii si Ambulanţă au oprit lucrul în toată țara, în semn de protest.

Proteste la ANAF, Casele de Pensii şi Ambulanţă, din cauza Legii salarizării. Reacţia ministrului Muncii - Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

UPDATE 3: Mii de angajaţi ai Fiscului din toată ţara au întrerupt lucrul joi dimineaţă şi protestează până la ora 16.00. SindFISC anunţă că aproximativ 18.000 de angajaţi ai Fiscului din toată ţara nu vin astăzi la muncă.

În imaginile surprinse la ANAF se văd birouri goale, după ce angajaţii au întrerupt lucrul în semn de protest faţă de Legea salarizării.

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În Bucureşti, la ANAF Sector 6, contribuabilii nu au fost lăsaţi să intre până în jurul orei 8.40, iar la Sector 3 sunt procesate doar unele cereri. Unii oameni sunt opriţi la intrare şi li se spune că este grevă, în timp ce alţii sunt avertizaţi înainte de procesarea cererilor. La sediul din Lucreţiu Pătrăşcanu, angajaţii sunt afară.

UPDATE 2: Federaţia Naţională Sindicală "Ambulanţa" anunţă, printr-un comunicat, că pregăteşte cel mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanţă, din cauza nemulţumirilor legate de noua lege a salarizării:

"Federația Națională Sindicală „Ambulanța” din România (FNSAR) care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță, anunță iminența declanșării celui mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Acțiunea va avea loc în București, ca răspuns la profundele nemulțumiri ale angajaților față de noul proiect al Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Motivele principale ale protestului:

* Tăierea sporurilor: Proiectul actual de lege intenționează să reducă semnificativ procentele pentru sporul de tură, sporul pentru zilele de repaus săptămânal și sărbători legale, sporul de gardă, precum și cel pentru condiții deosebit de periculoase.

* Scăderea veniturilor nete: Coeficienții de salarizare propuși nu garantează menținerea veniturilor actuale pentru o mare parte a personalului, în absența adoptării majorărilor solicitate de sindicate.

Condițiile și calendarul acțiunilor:

Decizia finală privind data exactă și logistica protestului va fi stabilită imediat după finalizarea consultărilor dintre reprezentanții FNSAR și Ministerul Sănătății. În cazul în care propunerile legitime înaintate de federație nu vor fi integrate în textul de lege, calendarul manifestațiilor va fi făcut public de urgență", se arată în comunicat.

"Unele dintre aceste reacții sunt absolut legitime, altele pornesc clar din neînțelegerea proiectului, unele sunt alimentate de frică, iar altele nu sunt decât, și trebuie să spun asta apăsat, manipulări cinice folosite în scop politic", a spus Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

Este reacţia ministrului interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, la cel mai mare protest de anul acesta. Medicii, asistenţii şi infirmierii din toată ţara au venit ieri în Bucureşti pentru a-şi striga nemulţumirea faţă de noua lege a salarizării.

"Sunt peste 15.000 de angajaţi din sistemul de sănătate care au ieşit în stradă, la Bucureşti. Sunt veniţi din toate judeţele ţării. De la Palatul Victoria au mers spre Palatul Parlamentului, îi auziţi: "noua lege nu va trece". Sunt nemulţumiţi de noile calcule vizavi de proiectul legii salarizării unitare care ar aduce scăderi de venituri şi spun că dacă nu le vor fi luate în seamă revendicările, vor bloca sistemul de sănătate", a transmis Bianca Iacob, reporter Observator.

"Aş avea o pierdere undeva la 1.000 de lei. Legea este proastă de la un cap la altul. Noi să avem salariile diminuate, iar dumnealor, de acolo de sus, să aibă cu 1.000 de euro în plus", a afirmat un protestatar.

UPDATE: Angajaţi ai caselor judeţene de pensii din Sălaj, Iaşi şi din alte judeţe au ieşit la protest.

Guvernul dă asigurări că niciun venit nu va scădea

Guvernul dă însă asigurări că niciun venit nu va scădea. Şi că în locul sporurilor pierdute, angajaţii vor primi compensaţii lunare.

"Aş vrea cumva să fie foarte clar, nu există niciun fel de scădere. Principiile legii sunt destul de clare, presupun o simplificare a modului de salarizare prin eliminarea a 87 de sporuri din 151", a afirmat Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii.

Potrivit sindicatelor, un asistent cu experienţă ar putea pierde în medie 1.000 de lei din venitul lunar, după eliminarea unor sporuri importante, precum cele de weekend sau de hrană. Pentru infirmieri, pierderea ar fi de 600 de lei.

Inspectorii fiscali acuză pierderi de până la 5.000 de lei la salariu

Legea salarizării a scos în stradă şi grefierii şi inspectorii ANAF. Ei spun că actualul proiect lasă loc pentru îngheţarea salariilor pe cinci ani. 18.000 de angajaţi ai fiscului nu se vor lucra astăzi în semn de protest.

"Se va pierde la salariu între 2.000 şi aproape 5.000 de lei. (...) Ţinând cont că la învestirea guvernului Bolojan prima măsură luată de către guvern a fost acea măsură de reducere a sporului de condiţii vătămătoare unde noi am pierdut undeva la 15%", a spus Valentin Pîrvu, sindicatul Sedlex Argeş.

Şi magistraţii au ieşit la protest. Susţin că măsurile propuse riscă să afecteze independența justiției și stabilitatea sistemului judiciar.

Salariaţii de la fabrica de arme din Cugir cer indexarea salariilor cu rata inflaţiei

Sute de angajaţi de la fabrica de arme din Cugir s-au alăturat manifestaţiilor. Oamenii se plâng că indexarea salariilor cu rata inflaţiei a fost blocată de guvern. La fel şi creşterea valorii tichetelor de masă.

"Reprezentanţii sindicatului solicită anumite drepturi pe care, din păcate, în momentul de faţă, nu le putem acorda pentru că legislaţia nu ne permite", a declarat Radu Coroamă, director Fabrica de Arme Cugir.

Nu numai tăierile sunt contestate, şi creşterile.

"Pe calculele noastre, cresc foarte mult salariile angajaţilor din administraţia publică locală. Nu îmi convine ca primar ca să cresc cu peste două milioane de euro salariile în Primăria Craiova. În condiţiile în care, până acum ni s-a spus că trebuie să strângem cureaua", a spus Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei.

Valul de proteste s-a extins şi în mediul privat. Angajaţii BRD au pichetat sediul central, nemulţumiţi că li s-au eliminat tichetele de vacanţă şi primele pe care le primeau de sărbători. Mai mult, în filialele mici s-ar putea elimina şi pauza de masă. Banca a explicat că măsurile sunt necesare din cauza contextului economic impredictibil.