Protest al siderurgiştilor la Galați. Cer salariile restante și soluții pentru viitorul combinatului Liberty

Zeci de siderurgiști au protestat marți în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de salariile restante și de lipsa unor soluții clare pentru viitorul combinatului. Angajații reclamă că nu și-au primit toate drepturile salariale, iar incertitudinea privind relansarea producției crește după ce nici la a doua licitație pentru vânzarea combinatului nu s-a prezentat niciun investitor.

Marţi dimineaţă, în jurul orei nouă, 50-60 de siderurgişti s-au strâns pe platoul din faţa Prefecturii Galaţi, într-o nouă încercare de a semnala problemele cu care se confruntă. La scurt timp, prefectul de Galaţi, George Toderaşc a mers să discute cu protestatarii.

"Sunt aproximativ 50-60 de persoane care protestează. Domnul prefect a coborât în mijlocul lor şi a revenit pentru discuţii cu o delegaţie a siderurgiştilor", a declarat pentru News.ro Teodora Diaconiţa, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Galaţi.

Principalele nemulţumiri ale siderurgiştilor

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Una dintre principalele nemulţumiri vizează componenta salarială: drepturile aferente lunilor mai şi iunie nu sunt achitate şi nici nu li s-a comunicat dacă vor mai fi acoperite sau nu de la Fondul de Garantare Salarială.

Conform unui proiect de ordonanţă de urgenţă adoptat de Guvern în februarie 2026, salariaţii ai căror angajatori intră în procedura concordatului preventiv pot beneficia de până la şase salarii medii brute pe economie.

În cazul combinatului siderurgic, această măsură ar urma să expire în iulie. Siderurgiştii spun că nimeni nu le-a comunicat care este exact situaţia.

La salariile restante se adaugă, pentru cei care au muncit şi nu au fost în şomaj tehnic, bonurile de masă, neonorate de la jumătatea lunii august 2025.

În plus, şi cei câteva sute din aproximativ 2.500 de salariaţi care se mai prezentau la muncă trec de astăzi la regim de săptămână redusă de lucru.

"Pe fondul pieţei slabe şi al înrăutăţirii bruşte a costurilor energetice (tarifele la electricitate s-au dublat), vă informăm că, începând din 7 iulie 2026, intrăm în regim de «săptămână redusă de lucru» (S.R.L.), o zi pe săptămână, timp de o lună. Măsura se aplică la nivelul întregului combinat şi în toate echipele. Departamentele vor organiza optim prezenţa personalului, prin rotaţie, astfel încât să se asigure integritatea angajaţilor, securitatea şi funcţionalitatea echipamentelor şi bunurilor, precum şi protejarea mediului înconjurător", se arată într-un documentul intern transmis de conducerea Liberty Galaţi săptămâna trecută, document consultat de News.ro.

Necunoscutele legate de producţia combinatului

O altă problemă este legată de reluarea producţiei: nici la licitaţia din 19 iunie nu s-a prezentat vreun investitor, deşi preţul de pornire la cea de-a doua licitaţie a fost scăzut de la 709 la 463 milioane de euro.

Din cele cinci companii interesate, care au cumpărat caietele de sarcini, niciuna nu a depus scrisoarea de garanţie care să-i permită să facă o ofertă.

Reprezentanţi din administraţia combinatului au declarat pentru News.ro că investitorii înscrişi au fost:

UMB Steel SRL, din grupul UMB, deţinut de familia Umbrărescu. Grupul UMB este activ în proiectare şi construcţii de drumuri şi poduri, producerea de metale feroase şi de produse din beton pentru construcţii sau producerea energiei electrice. Pe 8 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara de către UMB Steel;

Metinvest B.V., un grup de companii siderurgice şi miniere cu operaţiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie şi SUA. Grupul este controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov;

Jindal Steel (International), cu operaţiuni internaţionale pe piaţa oţelului, energiei şi a minereurilor. În 2025, a preluat combinatul din Ostrava (Cehia);

Sidenor Steel Industry - cel mai mare producător grec de produse din oţel;

JSW Steel Limited - un producător multinaţional indian de oţel, cu sediul în Mumbai.

Care ar putea fi etapele următoare pentru combinatul siderurgic din Galaţi

"Vom merge către Comitetul interministerial şi creditori, să discutăm care este pasul următor", a precizat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR, unul dintre administratorii concordatari ai Liberty Galaţi. Discuţia avea loc la momentul celei de-a doua licitaţii, la mijlocul lunii iunie.

Creditorii principali la care face referire Cîrlănaru sunt Exim Banca Românească şi ANAF, care au de recuperat împreună aproximativ 400 de milioane de euro.

"Pasul următor presupune una din două variante: fie organizarea unei noi licitaţii, la acest preţ, în aproximativ 30 de zile. Fiind acelaşi preţ, termenul ar putea fi chiar şi scurtat. Cealaltă variantă presupune schimbarea modalităţii de vânzare. Există, conform legii, şi modalitatea negocierii directe, se poate schimba şi planul pe de-a-ntregul, evident, dar asta doar dacă are un fundament. Este decizia creditorilor ce se întâmplă mai departe. Până atunci, compania rămâne tot în concordat, tot cu lipsă de activitate", a explicat Cîrlănaru care ar fi principalele direcţii pentru perioada următoare.

Nici în ceea ce priveşte activitatea de tolling (producţie în regim de închiriere a facilităţilor industriale, n.r.) nu s-a semnat încă un contract, deşi mai multe companii s-au arătat interesate, de la începutul anului şi până în prezent.