Uite Guvernul, nu e Guvernul. Joaca de-a alba-neagra pe scena politică e orice, mai puţin o joacă, în domenii critice din România. În Sănătate, nu e doar criză. Se numără pur şi simplu banii de pe o zi sau alta. Şi acolo unde nu mai sunt, pacienţii sunt trimişi să-şi cumpere de la farmacie materiale şi medicamentele necesare. Cei care au cu ce... Lipsesc fondurile şi pentru programe vitale - precum secţiile de Terapie Intensivă sau cele care tratează infarctul sau AVC-ul. Iar orice măsură, luată în disperare de la o lună la alta, lasă în urmă încă o gaură bugetară. Mai grav e că fix cei care nu reuşesc să se înţeleagă nicicum, pe scena politică, sunt tot cei care au acceptat bugetul aşa cum e. Prea mic. Şi n-au făcut nimic să schimbe obiceiul rectificării de la mijlocul anului.

"Absolut toată clasa politică pentru că ei ne-au adus în situaţia asta", a declarat Viorel Husanu, preşedintele Sindicatului Sanitas Bucureşti. Sunt vinovaţii găsiţi de reprezentanţii personalului medical şi auxiliar din spitale. Medici şi asistente care, în câteva zile, fie vor fi nevoiţi să refuze pacienţi, fie să-i trimită să-şi cumpere de la farmacie materialele şi medicamentele de care au nevoie. "Sunt spitale, nu aş vrea să nominalizez, care în momentul de faţă trimit pacienţii să-şi cumpere feşe, materiale sanitare sau chiar medicamente. În lipsa unui buget spitalele au ajuns la limita de avarie, se împrumută unii de la alţii", a declarat Viorel Husanu, preşedintele Sindicatului Sanitas Bucureşti.

Ministrul Sănătăţii a încercat să rezolve temporar criza, acoperind o gaură bugetară cu alta

Bugetul Ministerului Sănătăţii, semnat de fostul ministru Alexandru Rogobete, a fost cu 5 miliarde de lei mai mic, în acest an, faţă de anul trecut. Explicaţiile celor de la Finanţe: era nevoie să fie menţinută ţinta de deficit. Bugetul a scăzut, dar cheltuielile sunt tot mai mari în spitale, o dată cu creşterea costurilor pentru materiale sanitare şi cu criza carburanţilor. După 8 luni, zonele critice din sistem au rămas fără bani. "Gândiţi-vă că nu se mai pot deplasa ambulanţele, sau la o unitate de primiri urgenţe nu se mai pot achiziţiona medicamente sau materiale sanitare de care au nevoie, deci discutăm de lucruri de care nu că s-ar putea întâmpla...se vor întâmpla dacă nu există finanţare", a declarat Alexandru Rafila, preşedinte Comisia de Sănătate Camera Deputaţilor.

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Ministrul Sănătăţii a încercat să rezolve temporar criza, acoperind o gaură bugetară cu alta. A luat din banii alocaţi în luna decembrie medicilor rezidenţi sau programelor precum Siguranţa Transfuzională sau Mama şi Copilul. "Acolo de unde ai luat bani înseamnă un gol, ceva neacoperit.30.22 Evident rectificarea bugetară trebuie să trateze toate problemele de finanţare şi inclusiv aceste goluri create prin reaşezări", a declarat Cseke Attila, ministrul interimar al Sănătăţii. Spitalele au primit banii, dar le mai ajung cel mult o săptămână. Singurele soluţii sunt fondul de urgenţă sau rectificarea bugetară în Parlament, în lipsa formării unui nou Guvern. "Orice soluţie care asigură resurse este o soluţie potrivită, nu ştiu dacă e mai bună sau mai puţin bună", a declarat Alexandru Rafila, preşedinte Comisia de Sănătate Camera Deputaţilor. Şi la Casele de Asigurări e nevoie de bani. "Pentru luna noiembrie avem nevoie de mecanismul rectificării bugetare. Avem nevoie de 6 miliarde pentru luna decembrie ca să putem să încheiem anul fără datorii", a declarat Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS.

Criza din sănătate e cauzată şi de un sistem defectuos de finanţare. "Bugetul sănătăţii din 2018 până în 2026 a crescut de cel puţin 5 ori. Ceea ce este regretabil e că fondurile pentru pacienţi au crescut numai cu 60%. Ar fi foarte important să se adopte un model european în distribuirea fondurilor sănătăţii după principiul: fondurile urmează locul unde sunt trataţi pacienţii", a declarat Victor Costache, şef secţie Chirurgie Cardiovasculară. La fel de importante sunt şi controalele stricte privind fraudele din spitale sau adaptarea tarifelor pentru serviciile medicale la nivelul anului curent.