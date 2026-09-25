Nici n-a venit bine frigul, că s-a şi scumpit încălzirea. Furnizorii au început să trimită noile oferte pentru iarnă, iar prețurile sunt cu până la 20% mai mari decât cele cu care ne obişnuisem. Autoritățile spun, totuşi, că legea ne protejează și că nu vom plăti mai mult ca anul trecut. Furnizorii, însă, nu sunt la fel de siguri, mai ales că, pe bursă, gazele au atins cele mai mari valori din ultimii ani.

Peste două milioane de români au primit veşti proaste de la furnizorul lor de energie. Tariful de la 1 noiembrie şi până la 31 martie 2027 urcă până la 34 de bani pe kWh. Adică cu 20% mai mult faţă de preţul cu care compania factura până acum. Legislaţia îi obligă pe furnizori să cumpere o parte din gazul pe care îl folosesc la un preţ fix, iar asta ar trebui, în teorie, să-i protejeze pe consumatori. Furnizorul trebuie să vă ofere preţul cel mai mic şi are de ales între tariful pe care îl aveţi în contract şi preţul pe care îl obţine după ce aplică mecanismul implementat de stat. Însă veţi şti cu exactitate care e preţul plătit pentru gaze atunci când primiţi factura.

Există riscul să plătim mai mult, mai ales că gazele ating valori record

"Nu (n.red. garantez că furnizorul n-o să vină cu un preţ mai mare de 31 de bani pe kWh), pentru că dacă ar face acest lucru ar încălca legislaţia în vigoare. Populaţia va plăti preţul cel mai mic, aşa cum o spune legislaţia în vigoare", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în ministerul Energiei. La solicitarea Observator, furnizorul spune că a cumpărat deja gazele care să acopere consumul pentru clienţii casnici, dar că nu poate estima preţul final pentru această iarnă. El va depinde de costul gazelor extrase din depozite şi de eventuale achiziţii suplimentare. Cu alte cuvinte, există riscul să plătim mai mult, mai ales că gazele ating valori record.

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"La gaz, preţul mediu bursier acum un an era de 2,5 ori mai mic decât acum", a declarat Corina Murafa, expert în energie. Cu 76 de euro se tranzacţionează acum un MW, pe bursa europeană. "Ne vom confrunta în această iarnă cu cele mai mari preţuri la gaze naturale, din ultimii ani, comparabile cu anul 2022, dacă situaţia nu se va debloca în Orientul Mijlociu. România e în situaţia în care, deşi e producător de gaze, preţurile de piaţă se aliniază cu preţurile europene", a declarat Cristian Buşoi, secretar de stat în ministerul Energiei. O creştere a tarifului va aduce facturi mai mari cu câteva zeci de lei. Cei care stau la case şi au un spaţiu mai mare de încălzit ar putea achita chiar sute de lei în plus. Pentru companii, situaţia va fi şi mai neagră.

"Vorbim de un impact mare pe tot ce înseamnă încălzirea spaţiilor comerciale, a brutăriilor, a saloanelor de coafură. Acolo, pentru IMM-uri, va fi ceva dureros", a declarat Corina Murafa, expert în energie. Într-un final, nota de plată o vom achita cu toţii, pentru că preţurile mai mare cu încălzirea se vor reflecta în preţuri mai mari la produse şi servicii.