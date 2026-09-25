A plecat de acasă fără să fie văzut și astea aveau să fie și ultimele ore din viața lui Iosif, băiețelul de 4 ani, cu autism, care a dispărut din comuna băcăuană Dofteana. Copilașul a fost găsit fără viață în râul Trotuș.

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare (scafandrii) au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au anunțat autoritățile.

Filmul tragediei

Iosif a plecat ieri de acasă. Era singur, desculț și plâgea. A fost zărit de niște muncitori, care nu l-au putut opri. Ultimele momente din viața lui au fost surprinse de o cameră de supraveghere.

Articolul continuă după reclamă

Imediat după sesizare, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost constituit un Centru de Monitorizare, iar în zonă au fost mobilizate echipe formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari. Operațiunile au continuat inclusiv pe timpul nopții. Peste 250 de persoane au participat la căutări, fiind utilizate o cameră cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

În cursul zilei de vineri, 25 septembrie, echipele de intervenție au descoperit trupul copilului în albia râului Trotuș.

„O veste cumplită pentru comunitatea noastră… Din păcate, copilul de 4 ani, dispărut ieri din satul Dofteana, a fost găsit decedat în râul Trotuș. De ieri și până astăzi, polițiști, pompieri, voluntari și oameni din comunitate s-au mobilizat și au participat neîncetat la căutări, cu speranța că micuțul va fi găsit în viață. Din păcate, vestea pe care nimeni nu și-a dorit-o a venit astăzi. În aceste clipe de durere, suntem alături de familia greu încercată. Nu există cuvinte pentru o asemenea pierdere. Dumnezeu să îl odihnească în pace, iar familiei să îi dea putere să treacă peste această cumplită încercare.”, a scris Primăria Dofteana.

Polițiștii încearcă acum să afle ce a condus la tragedia și cum a murit Iosif.