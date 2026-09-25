Căutări disperate, din aer, de la sol şi de pe uscat pentru un băieţel de 4 ani, dispărut în comuna Dofteana, din judeţul Bacău. Sute de oameni au scotocit toată zona, o zi şi o noapte, până când misiunea lor s-a încheiat cu o veste cumplită: Iosif nu mai trăia. Era diagnosticat cu o formă de autism şi fugise de acasă de patru ori în doar câteva zile. În localitatea natală, rudele şi autorităţile fac acuzaţii grave. Iar psihologii vorbesc de câteva semnale clare care ar fi trebuit să îi alerteze pe adulţii care îl aveau în grijă.

Sunt clipe de deznădejde. O mobilizare uriaşă s-a încheiat cu cea mai cumplită veste. Iosif nu mai trăia.

Era dispărut de 24 de ore, timp în care 250 de oameni l-au căutat zi şi noapte. Din aer, de pe apă, şi de pe uscat. "Minunea din Sibiu" - cazul în care unde un băieţel a fost găsit teafăr după 3 zile în pădure - nu s-a mai repetat.

Ca şi în cazul Alexandru, însă, Iosif era un băieţel special. Suferea de o formă de autism şi, pentru el, un astfel de scenariu - departe de casă - era şi mai greu de îndurat.

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Băiatul plecase desculţ de acasă

L-a surprins ieri, o cameră de supraveghere din zonă. Plecase desculţ, îmbrăcat doar cu o pereche de pantaloni şi un tricou, într-o direcţie necunoscută. Minute bune, nimeni din familie nu a observat dispariţia. Deşi era şi a patra oară când se depărta de casă în doar câteva zile.

Reporter: De unde a plecat?

Mătuşa băiatului: De aici, din casă, şi aici de la colţul porţii.

Reporter: Şi ar fi sărit gardul ăla de acolo?

Mătuşa băiatului: De câte ori l-a sărit! Şi acum două zile, când a fugit! Tot pe acolo a sărit gardul!

Un elicopter cu termoviziune al Inspectoratului General de Aviație a survolat încontinuu zona. Voluntari, poliţişti şi jandarmi au luat la pas împrejurimile comunei Dofteana, din Bacău. Din bărci şi de sub apă, pe râul din apropiere, scafandrii sperau să nu fie ei cei care-l găsesc. Însă Iosif s-a înecat în albia râului Trotuş, la câteva sute de metri de locul din care dispăruse. Rudele şi vecinii fac acuzaţii grave.

Rudele acuză neglijenţă după moartea copilului

"El are autism! Cu el nu puteai să ai o vorbă, nu puteai să faci absolut nimic cu copilul ăla! Voi muri de ciudă că este neglijența ei! (n.r. a mamei)", a declarat mătuşa băieţelului mort.

Reporter: Ce ştiţi despre familie?

Voluntar căutări: Nu i-am văzut la căutări deloc. Nu i-am văzut. Am fost chiar și acasă. Stăteau acasă, nu răspundeau la niciun detaliu.

Reporter: Mergeţi să vă căutaţi băiatul acum?

Mama băiatului: Nu mergem!

Familia fusese vizată de o anchetă socială

La sfârşitul anului trecut, familia a fost vizată de o anchetă socială cauza unor neînţelegeri între cei doi concubini. Însă verificările au rămas doar notiţe într-un dosar. Femeia a plecat cu iubitul - cu care mai are un copil de 3 ani - într-o localitate din Giurgiu. Acum, revenise acasă doar pentru o vacanţă.

"Este diagnosticat cu autism cu grad I de handicap şi cu asistent personal, care este mama. Da, se mai întâmpla de mai consumă şi alcool. Se ducea la Peco şi lua sticle de băutură. Copilul îi cerea să-i ia o acadea, să-i ia o îngheţată şi bineînţeles că nu lua!", a transmis Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana.

În judeţul Giurgiu, unde familia locuieşte cu chirie, însă, autoritățile n-au remarcat nicio problemă.

"Din datele preliminare obținute de la colegii mei, mama mergea cu regularitate la medici de specialitate. Înțeleg că ar fi accesat și de câteva ori terapie pentru copil", a precizat Vişinel Bălan, DGASPC Giurgiu.

Ce spun specialiştii despre copiii care pleacă repetat de acasă

Autismul de grad 1 este o formă mai uşoară de tulburare din spectrul autist. Prin urmare, cu terapie comportamentală, copiii pot ajunge să treacă peste dificultăţile de exprimare şi de interacţiune socială. Dincolo de intervenţia de specialitate, ei au nevoie însă şi de predictibilitate, orice schimbare de rutină poate cauza anxietate.

"Copiii care pleacă în mod repetat din locul respectiv înseamnă că nu sunt trataţi corespunzător. Părinţii se pot adresa centrelor care vin în sprijinul unor astfel de copii. Mai există şi ONG-uri. Dar e nevoie de foarte multă implicare din partea părintelui", a subliniat Monica Dobre, psiholog.

Reprezentanţii Protecţiei Copilului din Bacău şi Giurgiu au început noi verificări în acest caz. Şi poliţia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.