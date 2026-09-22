Ce facem noi cel mai bine când scad brusc temperaturile? Răcim, şi la fel şi copiii, aşa cum vorbeam deja zilele trecute de primele, multe cazuri de răceli care se văd în sălile de clase. Care sunt câteva ajustări pe care le putem face, astfel încât cei mici să devină ceva mai rezistenţi în faţa virozelor de sezon, în rubrica Mă joc, Observ, Învăţ.

Odată cu revenirea în colectivitate, episoadele de răceală sunt aproape inevitabile. Totuşi organismul copilului poate trece mai uşor şi poate chiar mai rapid peste ele, dacă a fost pregătit înainte.

Cât de importante sunt alimentaţia şi odihna

"Să avem în fiecare zi şi fructe şi legume şi proteine şi lactate. Trebuie să ne odihnim şi să nu uităm să facem mişcare, în aer liber. Fructele care nu ar trebui să ne lipsească sunt fructele de pădure, este perioada lor, acestea au un aport important de nutrienţi care susţin imunitatea. Să nu uităm că avem legumele foarte bune: roşii, ardei gras", explică Irina Antonescu, medic pediatru.

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Dar alimentaţia este doar una dintre piesele de care avem nevoie pentru ca puzzle-ul unui sistem imunitar puternic, să fie complet.

"Somnul este extrem de important şi nu trebuie să uităm că un copil are nevoie de odihnă. După o vacanţă cu program dereglat în care ne-am răsfăţat ar fi bine să revenim la somn, la somnul la o oră rezonabilă, nu mai târziu de 21, 21,30, iar pentru cei mai mari, ora 22", menţionează Irina Antonescu, medic pediatru.

Activitatea fizică este la fel de importantă

La fel de importantă şi uneori subestimată este mişcarea. Activitatea fizică antrenează corpul şi contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. Iar în cazul lor, consecvenţa este mult mai importantă decât intensitatea.

"În momentul în care facem mişcare tonifiem musculatura, deci inclusiv respiraţiile se fac mai corect şi atunci am aport de oxigen mai mare, în mediul extern razele UV au efect dezinfectant! Dacă îl putem înscrie la un sport, chiar dacă nu îl înscriem la un sport organizat, ieşitul în parc cu bicicleta, cu trotineta, fac parte din rutina zilnică", explică Irina Antonescu, medic pediatru.

Starea de sănătate poate depinde şi de cea emoţională

Şi nu trebuie să uităm că starea de sănătate poate depinde şi de cea emoţională.

"Un lucru pe care putem să îl facem este să îi ferim de stresul cronic. Nu mă refer la stresul acut, cel de zi cu zi sau la micile frustrările, ci la cel cronic, care de multe ori pleacă din relaţia pe care o avem cu copiii. Dacă noi le oferim un spaţiu sigur, timp petrecut împreună, afară, în natură, îi ajutăm să relaţioneze bine, îi va ajuta să îşi menţină starea psihică bună, emoţii agreabile şi ştim bine că stresul influențează sistemul imunitar. Nu înseamnă că dacă nu are pic de stres va fi ferit de toţi microbii, însă îi asigurăm o recuperare mai bună", spune Alina Pop, psihoterapeut.

Şi poate cel mai importante exerciţii pentru un răspuns mai bun al imunităţii sunt răbdarea şi consecvenţa în luarea deciziilor corecte, în fiecare zi.