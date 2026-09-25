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O profesoară din Arad a fost găsită în pădure, după ce a dispărut fără urmă după cursurile de joi

O profesoară din Sebiş a fost găsită în pădure, după ce a dispărut fără urmă după cursurile de joi profesoara disparuta - Politia Română
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Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.09.2026, 10:35 | Modificat la 25.09.2026, 10:35

O profesoară din Sebiş, județul Arad, a fost găsită în pădure, după ce a dispărut fără urmă imediat după cursurile de joi. Sute de persoane, printre care şi elevi, au pornit în căutarea ei.

Poliţiştii au făcut la rândul lor un apel pentru găsirea dascălului. "Dacă ați văzut-o, sunați la 112!

La data de 24 septembrie 2026, Oancea Fereștean Monica, de 48 de ani, din Sebiș, a plecat de la locul său de muncă, din localitate, în jurul orei 14:00, și de atunci nu a mai fost văzută.

Găsită în pădure

Femeia are 1,70 metri înălțime, aproximativ 60 de kilograme, păr negru, tuns scurt.Când a fost văzută ultima dată, purta o bluză roșie, un jerseu lung, cu forme geometrice albe pe mâneci și poșetă neagră. Dacă aveți informații care pot duce la găsirea femeii, vă rugăm să apelați 112 sau să vă adresați celei mai apropiate secții de poliție", au anunţat oamenii legii.

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În cursul acestei dimineţi, profesoara a apelat ea însăşi la numărul de urgență 112 și a fost localizată în pădurea satului Cociuba, localitate între Buteni și Revetiș. Din primele observații, nu a fost victima vreunei infracțiuni. Potrivit unor surse, din cauza unor probleme de sănătate, dascălul ar avea unele momente de confuzie. 

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

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